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Меган Маркл и Кейт Миддлтон впервые в этом году появились на одном мероприятии

На днях в Букингемском дворце состоялся официальный прием в честь принца Чарльза. Королевская семья собралась практически в полном составе, однако все внимание мировой прессы было направлено лишь на двух персон — Кейт Миддлтон и Меган Маркл.
Кейт Миддлтон и Меган Маркл последний раз появились вместе на публике во время рождественской церемонии в Сандрингеме
Кейт Миддлтон и Меган Маркл последний раз появились вместе на публике во время рождественской церемонии в Сандрингеме

5 марта прошла первая за долгое время встреча Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Члены королевской семьи прибыли в Букингемский дворец на прием, устроенный Елизаветой II в честь 50-летия инвеституры принца Чарльза. Это значит, что ровно полвека назад старший сын королевы официально получил титул принца Уэльского.

До этого герцогини виделись лишь на рождественской службе в Сандрингеме, которая была еще в декабре прошлого года.

Тогда они мило общались и улыбались друг другу, однако позже эксперт Джуди Джеймс заявила, что Кейт и Меган всех обманули и лишь притворялись, изображая дружелюбие.

  • Елизавета II и Принц Чарльз
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    На этот раз герцогини встретились на приеме Елизаветы II в Букингемском дворце
    Смотреть галерею

На этот раз обе королевские особы вновь были в приподнятом настроении. Каждая из них выглядела по-своему прекрасно: Меган отдала предпочтение светлому платью с цветочным принтом и белому плащу Amanda Wakeley. Кейт решила блеснуть в чуть более длинном платье мятного цвета той, дополнив свой образ элегантным клатчем Alexander McQueen.

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05 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Getty Images

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Вот просто сравните лук Кейт, этот образец хорошего вкуса, скромности и уместности, и ММ, в ее блестящей занавеске. Как говорится, комментарии излишни.

  • Очередное красивое платье у Кейт! Практически нет провальных выходов!

  • Очередное красивое платье у Кейт! Практически нет провальных выходов!

  • Фасон платья у ММ неплох, но вот ткань подкачала - напоминает обивку стульев

  • Кейт на фоне Меган выглядит"нафталиновой" дамой из прошлого века.Меган очень идет белый цвет.Выглядит чудесно!!!!!

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