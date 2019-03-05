Меган Маркл и Кейт Миддлтон впервые в этом году появились на одном мероприятии

На днях в Букингемском дворце состоялся официальный прием в честь принца Чарльза. Королевская семья собралась практически в полном составе, однако все внимание мировой прессы было направлено лишь на двух персон — Кейт Миддлтон и Меган Маркл.



Кейт Миддлтон и Меган Маркл последний раз появились вместе на публике во время рождественской церемонии в Сандрингеме

5 марта прошла первая за долгое время встреча Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Члены королевской семьи прибыли в Букингемский дворец на прием, устроенный Елизаветой II в честь 50-летия инвеституры принца Чарльза. Это значит, что ровно полвека назад старший сын королевы официально получил титул принца Уэльского.

До этого герцогини виделись лишь на рождественской службе в Сандрингеме , которая была еще в декабре прошлого года.

Тогда они мило общались и улыбались друг другу, однако позже эксперт Джуди Джеймс заявила, что Кейт и Меган всех обманули и лишь притворялись, изображая дружелюбие.

1 2 3 ... 8 На этот раз герцогини встретились на приеме Елизаветы II в Букингемском дворце

На этот раз обе королевские особы вновь были в приподнятом настроении. Каждая из них выглядела по-своему прекрасно: Меган отдала предпочтение светлому платью с цветочным принтом и белому плащу Amanda Wakeley. Кейт решила блеснуть в чуть более длинном платье мятного цвета той, дополнив свой образ элегантным клатчем Alexander McQueen.

