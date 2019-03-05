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Максим Галкин поведал, как Алла Пугачева помогала ему в начале карьеры

Хейтеры считают, что своей блестящей карьерой Максим Галкин обязан лишь Примадонне. Однако недавно юморист поведал о том, какое участие в его профессиональной деятельности принимает жена.
Алла Пугачева, Максим Галкин
В Сети до сих пор бытует мнение, что Галкин стал звездой благодаря Пугачевой

42-летний Максим Галкин часто сталкивается с критикой интернет-пользователей, которые считают, что он добился успеха лишь благодаря браку с Аллой Пугачевой. Конечно, это мнение в корне неправильно, ведь Максим и Алла стали парой, когда мужчина уже был одним из самых знаменитых пародистов в России.

И все же хейтеры продолжают считать, что без участия Пугачевой карьера мужчины уже бы давно окончилась.

Недавно Галкин дал интервью газете «Комсомольская правда», в котором откровенно рассказал об отношениях с артисткой. Шоумен считает, что к основному своему успеху он пришел даже до знакомства с будущей супругой. «Я родился с таким ощущением полной самодостаточности, собственного величия и тому подобное, что ''быть при Пугачевой'' мне даже в голову не приходило!» — сказал корреспонденту Максим.

  • Алла Пугачева, Максим Галкин
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    Максим Галкин рассказал, какое участие в его карьере принимает Алла Пугачева
    Смотреть галерею

Комик признался, что все же в некоторых моментах Алла ему помогает. «Во все, что касается юмора — и Алла это подтвердит — она никогда не лезла. Да, я запел с ее легкой руки. Советы как петь, как себя вести на сцене, одеваться — это она давала, да. Очки круглые, которые я сейчас ношу, — она посоветовала. Я люблю линзы, но она сказала: ''Ты в этих очках такой знайка, я тебя таким полюбила. Иди и купи!''» — рассказал Галкин. 

Кроме того, Максиму нравится, что рядом с ним такая сильная женщина.«Я всегда испытывал кайф от того, что могу куда-то прийти вместе с Аллой, и я отхожу на задний план, потому что Алла входит — и она царица этого пространства. Меня это устраивает», — подытожил мужчина.

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05 марта 2019
Текст Александра Борисова
Фото Starface, Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • В голове не укладывается как вроде бы с виду здоровый мужчина женился на старой бабке (хоть и Пугачева). Галкин же не из нищей провинции приехал, образование имеет, какая то карьера на сцене была.
    А как сексом с ней заниматься может? Она извините кого то возбуждает?

  • Да живет мужик в полном шоколаде, такая жена досталась завидная!

  • Гость

    В голове не укладывается как вроде бы с виду здоровый мужчина женился на старой бабке (хоть и Пугачева). Галкин же не из нищей провинции приехал, образование имеет, какая то карьера на сцене была. А как сексом с ней заниматься может? Она извините кого то возбуждает?

    Сколько можно одно и то же? Контрактники они, все у них хорошо.

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