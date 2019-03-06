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Дети Юлии Барановской могут лишиться части алиментов из-за развода Андрея Аршавина

Недавно стало известно, что Андрей Аршавин принял решение развестись с женой Алисой. Адвокат супруги футболиста прояснил некоторые обстоятельства этого процесса.
Дети Барановской будут получать меньшую сумму алиментов
Дети Барановской будут получать меньшую сумму алиментов

На днях состоялось первое судебное заседание о расторжении брака Андрея и Алисы Аршавиных. Как сообщают СМИ, ни один из супругов не присутствовал на слушании. Оба также воздерживаются от комментариев по поводу этого процесса.

Зато с прессой довольно активно общается адвокат Алисы Аршавиной — Александр Добровинский. Не так давно юрист прояснил журналистам «5 канала» некоторые детали.

Добровинский заявил, что заседания будут проходить в закрытом режиме, поскольку супруги в том числе решают вопрос по опеке. По словам адвоката, Аршавин не беспокоится из-за алиментов, поскольку уже платит половину своего дохода Юлии Барановской. «Наименьшее, что пугает господина Аршавина, это как раз алименты. Потому что сегодня он платит 50% детям от Юлии Барановской. У нас по законодательству человек не может платить больше 50%. Поэтому у детей Юли будут отнимать деньги, которые будут передавать ребенку от Алисы», — рассказал Юрист.

Интересно, что недавно Андрей Аршавин неожиданно решил возобновить общение с детьми от Юлии Барановской. Теперь футболист регулярно встречается с сыновьями и дочерью, водит их в рестораны и на квесты. Барановская, судя по всему, этому рада, но в интервью подчеркивает, что о воссоединении с бывшим возлюбленным речи не идет. 

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06 марта 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Legion-Media.ru, Вячеслав Евдокимов/ТАСС, Instagram
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Юлия Барановская, Юлия Барановская

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