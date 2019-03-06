Живот на сцене: Меган Маркл удивила Гарри, неожиданно выйдя к нему во время выступления

Этой весной 37-летняя Меган Маркл впервые станет мамой. Поговаривают, что в последнее время герцогиня часто сталкивается с ложными схватками, и, возможно, ребенок появится на свет намного раньше официально заявленного срока.
На днях принц выступил перед лондонской молодежью на стадионе Уэмбли. В конце речи Гарри на сцену неожиданно поднялась Маркл.
До сих пор носящая джинсы скинни герцогиня вызвала огромный восторг у посетителей праздника. На сцене Меган не произнесла ни слова. Она лишь с любовью и нежностью смотрела на мужа, трогательно поддерживая свой большой живот.
По сообщениям организаторов, королевская особа не числилась в списках гостей мероприятия, так как считается, что ей пора прекратить выходы в свет и начать готовиться к родам. Видимо, Маркл скучает во дворце без принца, поэтому старается всегда быть рядом с ним.