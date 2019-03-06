Живот на сцене: Меган Маркл удивила Гарри, неожиданно выйдя к нему во время выступления

Несмотря на скорые роды, Меган Маркл продолжает посещать различные мероприятия. Недавно герцогиня удивила своих фанатов (и собственного мужа) крайне неожиданным появлением на публике.

Беременная Меган Маркл до сих пор активно выходит в свет

Этой весной 37-летняя Меган Маркл впервые станет мамой. Поговаривают, что в последнее время герцогиня часто сталкивается с ложными схватками, и, возможно, ребенок появится на свет намного раньше официально заявленного срока.

Несмотря на предостережения врачей, Меган по-прежнему часто появляется на публике — и, кажется, Гарри совсем не против такой активности супруги.



На днях принц выступил перед лондонской молодежью на стадионе Уэмбли. В конце речи Гарри на сцену неожиданно поднялась Маркл.



1 2 3 4 Меган Маркл удивила окружающих незапланированным выходом в свет

До сих пор носящая джинсы скинни герцогиня вызвала огромный восторг у посетителей праздника. На сцене Меган не произнесла ни слова. Она лишь с любовью и нежностью смотрела на мужа, трогательно поддерживая свой большой живот.



По сообщениям организаторов, королевская особа не числилась в списках гостей мероприятия, так как считается, что ей пора прекратить выходы в свет и начать готовиться к родам. Видимо, Маркл скучает во дворце без принца, поэтому старается всегда быть рядом с ним.