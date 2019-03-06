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Огонь! В новой фотосессии Агния Дитковските предстала в нижнем белье

Агния Дитковските часто делится с подписчиками своего микроблога семейными фото. На днях актриса удивила поклонников, опубликовав откровенные кадры с новой фотосъемки.
Агния Дитковските показала подписчикам свои свежие фото
Агния Дитковските показала подписчикам свои свежие фото

В Инстаграме Агнии Дитковските часто можно увидеть личные фотографии. Недавно артистка решила порадовать поклонников горячими кадрами из съемки, в которой приняла участие.

На опубликованных снимках 30-летняя Агния позирует в нижнем белье черного цвета, колготках в сетку и накинутом на плечи жакете. Похоже, актрисе удалось максимально раскрепоститься перед камерой, чтобы сделать столь красивые снимки.

Поклонники Дитковските остались в восторге от ее новых фото. «Какая ты красивая», «Вау!», «Такая стройная», «Огонь!» — писали они. К слову, Агния действительно находится в прекрасной форме, несмотря на то, что недавно стала мамой во второй раз.

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06 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото @rodinru, @shelukhin, @oldkavilochka/Instagram

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Смелым было, как я понимаю, не бабушкино бикини, и не распахнутая шубка из шанхайского барса а то, что фоном для всего этого "великолепия" является забор из сетки-рабицы на территории автобазы с дальнобойными грузовиками?

  • Я видела ее в аэропорту на регистрации Ташкент... обычная.

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