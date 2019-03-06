Огонь! В новой фотосессии Агния Дитковските предстала в нижнем белье

Агния Дитковските часто делится с подписчиками своего микроблога семейными фото. На днях актриса удивила поклонников, опубликовав откровенные кадры с новой фотосъемки.

Агния Дитковските показала подписчикам свои свежие фото

В Инстаграме Агнии Дитковските часто можно увидеть личные фотографии. Недавно артистка решила порадовать поклонников горячими кадрами из съемки, в которой приняла участие.



На опубликованных снимках 30-летняя Агния позирует в нижнем белье черного цвета, колготках в сетку и накинутом на плечи жакете. Похоже, актрисе удалось максимально раскрепоститься перед камерой, чтобы сделать столь красивые снимки.



1 2 3 4 5 На снимках актриса предстала в весьма откровенном образе

Поклонники Дитковските остались в восторге от ее новых фото. «Какая ты красивая», «Вау!», «Такая стройная», «Огонь!» — писали они. К слову, Агния действительно находится в прекрасной форме, несмотря на то, что недавно стала мамой во второй раз.