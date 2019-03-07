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Убивший жену Дмитрий Лошагин отсудил у ее родственников почти 300 тысяч рублей

В 2015 году Дмитрий Лошагин был приговорен к десяти годам колонии за убийство собственной жены. Оказавшись за решеткой, фотограф начал судебную тяжбу против ее родственников.
Суд лишь частично удовлетворил иск Лошагина к родителям убитой им жены
Суд лишь частично удовлетворил иск Лошагина к родителям убитой им жены

В прошлом году стало известно, что фотограф Дмитрий Лошагин, отбывающий наказание за убийство собственной жены, решил получить долю от совместно нажитого с ней имущества. «Он забрал у меня ребенка, а теперь хочет с помощью моих денег выйти на свободу», — заявила тогда мать погибшей Юлии Прокопьевой Светлана Рябова.

7 марта СМИ сообщили о том, что Лошагину все-таки удалось отсудить у бывших родственников 285 тысяч рублей. Об этом сообщает портал E1.ru. Именно эту сумму, эквивалентную половине стоимости автомобиля Audi TT, купленного супругами в браке, должна будет выплатить Светлана Рябова.

  • Дмитрий Лошагин
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    Фотограф хотел разделить имущество, нажитое в браке с Юлией Прокопьевой
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Впрочем, как утверждают журналисты, даже ее Дмитрий Лошагин не получит, поскольку должен родителям убитой жены больше 2 миллионов рублей в качестве компенсации за нанесенный моральный ущерб.

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07 марта 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Сорокин Донат/ТАСС, Vk.com

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