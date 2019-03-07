Наталья Водянова уже не говорит, а кричит о месячных со сцены целого стадиона

Два года назад Наталья Водянова опубликовала в своем Инстаграме пост, который вызвал бурную реакцию ее фолловеров. Модель призывала подписчиц открыто говорить о менструации. На днях знаменитость выступила с этим заявлением перед аудиторией в 15 000 человек.

Для 37-летней Натальи Водяновой модельная карьера уже давно отошла на второй план. Сейчас знаменитость больше занимается общественной деятельностью.



Так, на днях Водянова выложила на своей странице в Инстаграме видео с фестиваля We Day в Лондоне.

Наталья выступила в поддержку движения, которое занимается тем, что пытается разрушить устоявшиеся табу, касающиеся темы женской физиологии.

Со сцены знаменитость во всеуслышание заявила, что не стоит стесняться открытого обсуждения этой интимной темы.



«Давайте все вместе без стеснения скажем громко и отчетливо ''месячные''. В этом нет ничего ужасного или страшного! Не испугались же 15 000 детей сегодня на стадионе Уэмбли! Это очень важно, так как только вместе мы можем попытаться разрушить устоявшиеся табу», — оставила подпись под роликом Водянова (орфография и пунктуация авторов сохранены).

1 2 3 4 Наталья Водянова продолжает призывать людей не стесняться обсуждать женскую физиологию

В комментариях к посту многочисленные подписчики Водяновой разделились на два лагеря: одни посчитали, что столь интимная тема должна оставаться личной для каждой девушки. Другие уверены, что об этом можно и нужно говорить не стесняясь. А как считаете вы?