Наталья Водянова уже не говорит, а кричит о месячных со сцены целого стадиона

Для 37-летней Натальи Водяновой модельная карьера уже давно отошла на второй план. Сейчас знаменитость больше занимается общественной деятельностью.
Так, на днях Водянова выложила на своей странице в Инстаграме видео с фестиваля We Day в Лондоне.
Со сцены знаменитость во всеуслышание заявила, что не стоит стесняться открытого обсуждения этой интимной темы.
«Давайте все вместе без стеснения скажем громко и отчетливо ''месячные''. В этом нет ничего ужасного или страшного! Не испугались же 15 000 детей сегодня на стадионе Уэмбли! Это очень важно, так как только вместе мы можем попытаться разрушить устоявшиеся табу», — оставила подпись под роликом Водянова (орфография и пунктуация авторов сохранены).
В комментариях к посту многочисленные подписчики Водяновой разделились на два лагеря: одни посчитали, что столь интимная тема должна оставаться личной для каждой девушки. Другие уверены, что об этом можно и нужно говорить не стесняясь. А как считаете вы?