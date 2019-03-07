На днях на официальной странице британской королевской семьи в соцсетях был опубликован пост. Интересен он тем, что сделала его 92-летняя королева.



Как известно, у членов британской королевской семьи нет Инстаграма. Однако новости о жизни монарших особ можно узнать из официального аккаунта Виндзоров.

7 марта на странице королевской семьи появился пост, который опубликовала сама Елизавета II.

Королева решила показать более 4 миллионам подписчиков фотографии письма ее прапрадеду принцу Альберту от Чарльза Бэббиджа — изобретателя первой вычислительной машины.



1 2 3 4 Елизавета II опубликовала свой первый пост в Инстаграме

Подпись к публикации Елизавета II сделала от своего лица, уточнив, что увидела этот документ в Королевском архиве. Правительница также отметила, что посчитала уместным поделиться столь ценными снимками с аудиторией в соцсетях. Всего за несколько часов пост набрал более 50 000 лайков и несколько тысяч комментариев.