Елизавета II опубликовала свой первый пост в Инстаграме

Как известно, у членов британской королевской семьи нет Инстаграма. Однако новости о жизни монарших особ можно узнать из официального аккаунта Виндзоров.
Королева решила показать более 4 миллионам подписчиков фотографии письма ее прапрадеду принцу Альберту от Чарльза Бэббиджа — изобретателя первой вычислительной машины.
Подпись к публикации Елизавета II сделала от своего лица, уточнив, что увидела этот документ в Королевском архиве. Правительница также отметила, что посчитала уместным поделиться столь ценными снимками с аудиторией в соцсетях. Всего за несколько часов пост набрал более 50 000 лайков и несколько тысяч комментариев.