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Елизавета II опубликовала свой первый пост в Инстаграме

На днях на официальной странице британской королевской семьи в соцсетях был опубликован пост. Интересен он тем, что сделала его 92-летняя королева.

Как известно, у членов британской королевской семьи нет Инстаграма. Однако новости о жизни монарших особ можно узнать из официального аккаунта Виндзоров.

7 марта на странице королевской семьи появился пост, который опубликовала сама Елизавета II.

Королева решила показать более 4 миллионам подписчиков фотографии письма ее прапрадеду принцу Альберту от Чарльза Бэббиджа — изобретателя первой вычислительной машины.

Подпись к публикации Елизавета II сделала от своего лица, уточнив, что увидела этот документ в Королевском архиве. Правительница также отметила, что посчитала уместным поделиться столь ценными снимками с аудиторией в соцсетях. Всего за несколько часов пост набрал более 50 000 лайков и несколько тысяч комментариев.

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07 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Дожились! Монархия поколения унесенных сетью.

  • Что написала? Я устала, я ухожу? )

  • Гость

    Что написала? Я устала, я ухожу? )

    Ха-ха! Щаас, дождетесь))

  • Гость

    Ха-ха! Щаас, дождетесь))

    Мне-то что, а вот Чарлик заи..ся короны полировать, у него за столько лет уже целая коллекция в тайной комнате скопилась ))

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