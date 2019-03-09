Егор Крид, Анфиса Чехова и Ольга Серябкина в Инстаграме: самые интересные снимки недели

На прошедшей неделе мы выяснили, кто из звезд подружился с A$AP Rocky, что себе позволяет Ольга Серябкина и как сделать модное фото с букетом по совету Светланы Лободы.

Звезды — тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо, особенно когда речь идет о документировании собственных будней на страницах в социальных сетях. Woman.ru собрал самые яркие снимки из звездных микроблогов в Инстаграме и выяснил, чем же занимались знаменитости на прошедшей неделе.

На концерте A$AP Rocky 2 марта собралось много знаменитостей, но близко с американским рэпером пообщался только Егор Крид. Интересно, они нашли общие темы или Раким просто оценил цепочку российского артиста?

Если бы улицы в России решили переименовать в честь знаменитостей, то эту вполне могли бы назвать Машей Миногаровой.

Джиган, судя по фотографии, устроил шикарный вечер для Оксаны Самойловой. Но перед тем, как начать наслаждаться компанией друг друга, супруги решили выложить по фото на память. Ведь рэпер так старался.

Лара Крофт в исполнении Насти Ивлеевой отправляется за новыми приключениями, но вместо оружия берет с собой Lay’s. Видимо, хочет поразить врагов новыми вкусами чипсов. Хотя нам кажется, что если надеть топ с вырезом поглубже, то никакое оружие не понадобится.

Не только Ким Кардашьян и Джей Ло выглядят круто в леопардовых вещах. Российская певица Наталья Чистякова-Ионова точно может составить конкуренцию западным звездам.

Российские звезды в купальниках замерзли, фотографируясь в сугробах, и плавно переместились в горячие джакузи. Одной из первых эту главу инстаграм-фотографии открыла Ляйсан Утяшева.

Стаса Пьеху явно тянет к прекрасному.

Екатерина Варнава готова спасти мир, а ее подруги — оперативно это запостить.

Полина Гагарина решила убрать елку 3 марта. Как думаете, стоит последовать примеру певицы или пусть стоит до следующего года? Недолго ведь осталось.

Что вы думаете, смотря на фотографию Анфисы Чеховой? Нам кажется, это идеальное утро 8 марта... Да и любого другого дня в году.

Фото Анны Седоковой олицетворяет то, как мы тянемся к вкусными угощениями в праздники, но останавливаем себя мечтой заполучить стройную фигуру к лету.

А вот Ольга Серябкина ни в чем себя не ограничивает.

Если вам надоели приторно-сладкие снимки с букетами, но поделиться радостью с подписчиками 8 марта все же хочется — берите пример со Светланы Лободы. Нежные цветы певица сочетает с дерзким аутфитом.