«Я познал тебя и в горе и в радости»: Курбан Омаров поздравил Ксению Бородину с днем рождения

8 марта Ксении Бородиной исполнилось 36 лет. Принимать поздравления она начала с самого утра — в том числе и от своего любимого мужа.

Курбан Омаров поздравил жену с 36-летием

Сегодня Ксения Бородина отмечает не только Международный женский день, но и собственный день рождения. Телеведущей исполнилось 36 лет. Одним из первых ее поздравил супруг — Курбан Омаров.



На своей странице в Инстаграме предприниматель разместил трогательный и нежный пост. «Вот так быстро проходят дни, а мы все так же вместе, все так же рядом, моя дорогая. Каждый день смотрю на тебя и вижу красивую женщину с душой маленькой девочки. Многое с тобой нам пришлось пережить. Я познал тебя и в горе и в радости. В трудную минуту мы всегда были вместе. Так было, так есть, так будет и впредь. А ты лети высоко, как умеешь, твой полет прекрасен», — написал Омаров (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).



1 2 3 4 Телеведущая уже принимает подарки

Сама Бородина уже выложила фото букетов, которыми ее поздравила любимая семья. Накануне Ксения сообщила фолловерам своего Инстаграма о том, что нисколько не переживает из-за возраста: «Даже не верится, что через несколько часов мне стукнет 36 лет. Но каждый год я себе говорю только одно: все только начинается, и проживаю его с большим удовольствием и на все 100!».



Поклонники Бородиной вовсю поздравляют ее с праздником. К ним присоединяемся и мы!