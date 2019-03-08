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Как знаменитые мужчины поздравили женщин с 8 марта

8 марта в России и ряде других стран отмечается Междунарожный женский день. Мы проверили соцсети и собрали самые яркие поздравления от известных мужчин.

Сегодня, 8 марта, почти все звезды Инстаграма делились яркими и позитивными постами: женщины показывали цветы и подарки, которыми их поздравили мужчины, мужчины спешили адресовать теплые слова подписчицам.

Мы, зарядившись этой энергией, собрал с социальной сети самые яркие и запоминающиеся поздравления от знаменитых мужчин нам, женщинам.

  • Сергей Жуков
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    Сергей Жуков: «В этом году хотел поздравить вас, милые и любимые девушки и женщины, как-нибудь особенно. Но ничего не придумал... Зато, нашел эту фотку. Будьте всегда красивыми, нежными и соблазнительными, как милый юноша на этом фото! Люблю вас! С праздником!»
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Спешите узнать, какое редкое фото выложил в этот день Сергей Жуков, что решил напомнить всем Курбан Омаров, как называет своих поклонниц Александр Васильев и многое другое!

Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает все женщинам любви, тепла и всех благ!

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08 марта 2019
Текст Елизавета Карасева
Фото Instagram
Теги

Макс Корж, Макс Корж

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