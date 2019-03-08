Как знаменитые мужчины поздравили женщин с 8 марта

Сегодня, 8 марта, почти все звезды Инстаграма делились яркими и позитивными постами: женщины показывали цветы и подарки, которыми их поздравили мужчины, мужчины спешили адресовать теплые слова подписчицам.
Мы, зарядившись этой энергией, собрал с социальной сети самые яркие и запоминающиеся поздравления от знаменитых мужчин нам, женщинам.
Спешите узнать, какое редкое фото выложил в этот день Сергей Жуков, что решил напомнить всем Курбан Омаров, как называет своих поклонниц Александр Васильев и многое другое!
Woman.ru присоединяется к поздравлениям и желает все женщинам любви, тепла и всех благ!