Владимир Этуш умер на 97-м году жизни

9 марта стало известно о смерти Владимира Этуша. Народный артист СССР скончался в больнице, куда был доставлен накануне.

Умер Владимир Этуш

Днем 9 марта на сайте ТАСС появилась печальная новость: на 97-м году жизни скончался актер Владимир Этуш. Об этом журналистам информационного агенства сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

«Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу», — рассказал Крок.

Как сообщают СМИ, в последнее время у артиста были серьезные проблемы с сердцем. Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище.



1 2 3 4 5 6 мая народному артисту СССР исполнилось бы 97 лет

Владимир Этуш был наиболее известнен по ролям товарища Саахова в популярной комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и дантиста Антона Семеновича Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию». Всего на счету актера более 100 ролей в кино и театре.