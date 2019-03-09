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Владимир Этуш умер на 97-м году жизни

9 марта стало известно о смерти Владимира Этуша. Народный артист СССР скончался в больнице, куда был доставлен накануне.
Умер Владимир Этуш
Умер Владимир Этуш

Днем 9 марта на сайте ТАСС появилась печальная новость: на 97-м году жизни скончался актер Владимир Этуш. Об этом журналистам информационного агенства сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

«Владимир Абрамович скончался сегодня в 12:30 в больнице, куда его отвезли накануне, в пятницу», — рассказал Крок.

Как сообщают СМИ, в последнее время у артиста были серьезные проблемы с сердцем. Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище. 

Владимир Этуш был наиболее известнен по ролям товарища Саахова в популярной комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и дантиста Антона Семеновича Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию». Всего на счету актера более 100 ролей в кино и театре. 

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09 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Persona Stars
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Владимир Этуш

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20 комментариев Добавить комментарий
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  • Нет таких больше актеров талантов как в Советские времена и не будет!

  • Очень жалко что стареют и уходят такие актеры гении!!!

  • Говорят, Владимир Этуш был не в фаворе у Михаила Боярского после того, как на каком-то кинофоруме подошёл к советскому Д"Артаньяну и с характерным акцентом пошутил, "Шляпу сними!" ... Вечная память ...

  • Владимир Абрамович пусть земля вам будет пухом мы будем помнить и любить вас.

  • man.ru

    Говорят, Владимир Этуш был не в фаворе у Михаила Боярского после того, как на каком-то кинофоруме подошёл к советскому Д"Артаньяну и с характерным акцентом пошутил, "Шляпу сними!" ... Вечная память ...

    Уж Боярский точно не относится к любимым и гениям как Этуш!

  • Счастливо! 👋👏

  • До слезно жалко когда такие любимые актеры уходят сколько бы им лет не было!!!

  • Как жаль, такой талант был...

  • Надеюсь будут радовать нас там в следующей жизни так же как и здесь!

  • Классный был.

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