Владимир Этуш умер на 97-м году жизни

Днем 9 марта на сайте ТАСС появилась печальная новость: на 97-м году жизни скончался актер Владимир Этуш. Об этом журналистам информационного агенства сообщил директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Как сообщают СМИ, в последнее время у артиста были серьезные проблемы с сердцем. Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище.
Владимир Этуш был наиболее известнен по ролям товарища Саахова в популярной комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и дантиста Антона Семеновича Шпака в «Иван Васильевич меняет профессию». Всего на счету актера более 100 ролей в кино и театре.