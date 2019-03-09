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Lady in red: как прошла вечеринка Ксении Бородиной в честь ее 36-летия

8 марта Ксении Бородина отпраздновала свой день рождения. Телеведущая утроила пышное торжество в одном из столичных ресторанов, пригласив туда родных и близких.

На днях Ксения Бородина отметила свой 36 день рождения. Ведущая «Дома-2» с самого утра делилась с подписчиками фото- и видеоотчетами с празднования.

Сначала знаменитость поздравили ее родные и близкие. Муж и дети подарили Бородиной цветы. Кроме этого Курбан Омаров преподнес супруге золотой браслет Cartier.

Вторая часть праздника прошла в московском ресторане «Магадан», куда телеведущая пригласила близких подруг.

Атмосферности празднованию привнес дресс-код мероприятия — красный.

«Какой же вчера был веселый день, я очень рада, что выбрала для вечеринки красный цвет, мы каждый год придумываем новую тематику, в этом году это был #ladyinred. Мы не прогадали, все девочки были очень красивые, очень красивый был и декор. К сожалению, день рожденья только раз в году», — делилась впечатлениями в своем Инстаграме Ксения (орфография и пунктуация автора сохранены). По словам телеведущей, подготовка к празднованию длилась месяц.

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09 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Вот что дом 2 животворящий делает живет как олигархша молодец!

  • Муж дети красивая семья друзья красивые обеспеченные что еще надо!

  • Гость

    Муж дети красивая семья друзья красивые обеспеченные что еще надо!

    Чтобы другие посмотрели и восхитились

  • Бородина стала такой пафосной, выглядит это не очень, честно говоря. Была милой девчонкой, а теперь похожа на акулу с оскалом и гонором

  • Какое все же у неё грубое лицо. Ни стиль, ни дорогая одежда этого увы не скроют. Как и Бузова выглядит дёшево, что ни надень.

  • Какое все же у неё грубое лицо. Ни стиль, ни дорогая одежда этого увы не скроют. Как и Бузова выглядит дёшево, что ни надень.

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