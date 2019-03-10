Дженнифер Лопес выходит замуж за Алекса Родригеза

То, чего многие так долго ждали, наконец-то произошло. 43-летний Алекс Родригез сделал предложение руки и сердца 49-летней Дженнифер Лопес, и она ответила «Да!».



Пару дней назад Дженнифер Лопес и Алекс Родригез улетели в отпуск. Куда именно отправилась влюбленная парочка, неизвестно, однако в Инстаграме певицы уже начали появляться ее пляжные снимки в бикини.



А поздно вечером 9 марта там было опубликовано фото, которое так долго ждали все поклонники 49-летней звезды. В кадре рука Алекса держит руку Дженнифер, которую украшает кольцо с внушительным бриллиантом.



Сама Лопес прокомментировала этот снимок лишь изображениями сердечек, а вот Родригез сообщил нам: «Она сказала ''Да''!».

1 2 3 4 Алекс Родригез сделал Дженнифер Лопес предложение руки и сердца на берегу океана

Пара начала встречаться ровно два года назад — весной 2017-го. Однако знакомы они гораздо дольше. Несколько лет назад их представил друг другу Марк Энтони (тогдашний муж Дженнифер Лопес), а впервые они встретились в конце девяностых.