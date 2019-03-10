Дженнифер Лопес выходит замуж за Алекса Родригеза

Пару дней назад Дженнифер Лопес и Алекс Родригез улетели в отпуск. Куда именно отправилась влюбленная парочка, неизвестно, однако в Инстаграме певицы уже начали появляться ее пляжные снимки в бикини.
А поздно вечером 9 марта там было опубликовано фото, которое так долго ждали все поклонники 49-летней звезды. В кадре рука Алекса держит руку Дженнифер, которую украшает кольцо с внушительным бриллиантом.
Сама Лопес прокомментировала этот снимок лишь изображениями сердечек, а вот Родригез сообщил нам: «Она сказала ''Да''!».
Пара начала встречаться ровно два года назад — весной 2017-го. Однако знакомы они гораздо дольше. Несколько лет назад их представил друг другу Марк Энтони (тогдашний муж Дженнифер Лопес), а впервые они встретились в конце девяностых.