Четверо мужчин и одна женщина: названы самые богатые российские актеры

На днях стали известны имена отечественных киноартистов с самыми большими доходами. Среди них оказались Дмитрий Нагиев, Владимир Машков и Данила Козловский.

Дмитрий Нагиев занял первое место в рейтинге самых состоятельных российских актеров

«На днях эксперты киноиндустрии составили список актеров России с наибольшими гонорарами», — пишет «ФАН». Большинство из них оказались мужчинами и лишь одна — представительница прекрасного пола.

Замыкает пятерку самых богатых 33-летняя звезда фильма «Тренер» Данила Козловский. Его состояние оценивается в 900 000 $.

Строчкой выше разместились 36-летняя Светлана Ходченкова и 55-летний Владимир Машков. Каждый из них заработал по 1 миллиону долларов. На втором месте оказался 51-летний Федор Бондарчук с доходами в 1 миллион 300 тысяч долларов.

1 2 3 4 Второе место в рейтинге самый богатых российских актеров досталось Федору Бондарчуку

Лидером рейтинга стал ровесник Бондарчука — звезда сериала «Кухня» Дмитрий Нагиев. Его капиталы оцениваются специалистами более чем в 3 миллиона 200 тысяч долларов.