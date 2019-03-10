Четверо мужчин и одна женщина: названы самые богатые российские актеры

«На днях эксперты киноиндустрии составили список актеров России с наибольшими гонорарами», — пишет «ФАН». Большинство из них оказались мужчинами и лишь одна — представительница прекрасного пола.
Строчкой выше разместились 36-летняя Светлана Ходченкова и 55-летний Владимир Машков. Каждый из них заработал по 1 миллиону долларов. На втором месте оказался 51-летний Федор Бондарчук с доходами в 1 миллион 300 тысяч долларов.
Лидером рейтинга стал ровесник Бондарчука — звезда сериала «Кухня» Дмитрий Нагиев. Его капиталы оцениваются специалистами более чем в 3 миллиона 200 тысяч долларов.