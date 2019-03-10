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Четверо мужчин и одна женщина: названы самые богатые российские актеры

На днях стали известны имена отечественных киноартистов с самыми большими доходами. Среди них оказались Дмитрий Нагиев, Владимир Машков и Данила Козловский.
Дмитрий Нагиев занял первое место в рейтинге самых состоятельных российских актеров
Дмитрий Нагиев занял первое место в рейтинге самых состоятельных российских актеров

«На днях эксперты киноиндустрии составили список актеров России с наибольшими гонорарами», — пишет «ФАН». Большинство из них оказались мужчинами и лишь одна — представительница прекрасного пола.

Замыкает пятерку самых богатых 33-летняя звезда фильма «Тренер» Данила Козловский. Его состояние оценивается в 900 000 $.

Строчкой выше разместились 36-летняя Светлана Ходченкова и 55-летний Владимир Машков. Каждый из них заработал по 1 миллиону долларов. На втором месте оказался 51-летний Федор Бондарчук с доходами в 1 миллион 300 тысяч долларов.

  • Федор Бондарчук
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    Второе место в рейтинге самый богатых российских актеров досталось Федору Бондарчуку
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Лидером рейтинга стал ровесник Бондарчука — звезда сериала «Кухня» Дмитрий Нагиев. Его капиталы оцениваются специалистами более чем в 3 миллиона 200 тысяч долларов.

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10 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Persona Stars

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Странно, что Даня так далеко. Хотя, это потому что он в рекламе не снимается и в проходных сериалах нашего ТВ. Да и по Ток-шоу не ходит. Не фанатка, но его фильмография мне нравится.

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