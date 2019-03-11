После расставания с Максимом Виторганом Ксения Собчак написала пост об умении прощать

В последнее время в прессе муссировались слухи о том, что у Ксении Собчак появился новый возлюбленный. Телеведущую подозревали в романе с театральным режиссером Константином Богомоловым. 8 марта Собчак подтвердила опасения поклонников, сообщив, что уже давно не живет с Максимом Виторганом.
«Уметь прощать и уметь просить прощение? На это способны только сильные, уверенные в себе личности. Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том, чтобы признать неправоту и чувствует себя ''терпилой'', если прощает сам. Иногда ты искренне просишь прощения, а в тебя продолжают смачно плевать. И вот тут и происходит главное испытание. Молча обтереться и пожалеть человека, который не может справиться со своим эго и не обижаться. Главное — ты сделал свою часть ''работы''. Остальное не на твоей совести», — написала знаменитость (орфография и пунктуация автора сохранены).
Фолловеры Собчак расценили эту запись как обращение к Виторгану. Многие из них поддержали ее, посчитав, что она совершила правильный поступок, извинившись перед бывшим мужем.