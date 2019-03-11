Виктория Лопырева ответила на критику за то, что мало времени проводит с ребенком

Перед родами Виктория Лопырева уехала в Майами и до сих пор находится там. Модель ежедневно публикует в Инстаграме снимки с отдыха, однако не все фолловеры оценили это.

Виктория Лопырева вновь подверглась критике пользователей Сети

В феврале этого года стало известно, что Виктория Лопырева родила сына, которого назвала Марком Лионелем. Перед появлением ребенка на свет модель уехала в США, поскольку ей нравится местный климат.

Почти каждый день Лопырева публикует в Инстаграме фотографии с подругами и снимки с мероприятий и тусовок, а вот о первенце рассказывает редко.

Многим фолловерам Виктории показалось, что она слишком мало времени проводит с сыном, о чем они поспешили сообщить в комментариях

1 2 3 4 5 Фолловеры упрекнули модель в том, что она практически не проводит время со своим новорожденным ребенком

«А где все это время находится ребенок? Ему мама нужна», «С кем ваш малыш?» — задавались вопросами интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены). Несмотря на упреки пользователей Сети, сама Виктория с завидным спокойствием ответила, что с ее сыном все в порядке и она не видит смысла в том, чтобы показывать его в каждой своей публикации.