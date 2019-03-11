Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Виктория Лопырева ответила на критику за то, что мало времени проводит с ребенком

Перед родами Виктория Лопырева уехала в Майами и до сих пор находится там. Модель ежедневно публикует в Инстаграме снимки с отдыха, однако не все фолловеры оценили это.
Виктория Лопырева вновь подверглась критике пользователей Сети
Виктория Лопырева вновь подверглась критике пользователей Сети

В феврале этого года стало известно, что Виктория Лопырева родила сына, которого назвала Марком Лионелем. Перед появлением ребенка на свет модель уехала в США, поскольку ей нравится местный климат.

Почти каждый день Лопырева публикует в Инстаграме фотографии с подругами и снимки с мероприятий и тусовок, а вот о первенце рассказывает редко.

Многим фолловерам Виктории показалось, что она слишком мало времени проводит с сыном, о чем они поспешили сообщить в комментариях

  • Виктория Лопырева
    1 2 3 4 5
    Фолловеры упрекнули модель в том, что она практически не проводит время со своим новорожденным ребенком
    Смотреть галерею

«А где все это время находится ребенок? Ему мама нужна», «С кем ваш малыш?» — задавались вопросами интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены). Несмотря на упреки пользователей Сети, сама Виктория с завидным спокойствием ответила, что с ее сыном все в порядке и она не видит смысла в том, чтобы показывать его в каждой своей публикации.

Перейти к обсуждению 3


11 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • У меня когда родился ребёнок,мне некогда было кушать(ела на ходу,когда получалось),когда родился второй-он был спокойнее,но все равно времени не хватало так как их было уже двое.Многие становяться мамами но не все любят своих детей как следует.

  • А при чем здесь вы и Лопырева? У которой условия жизни многократно лучше? Конечно у неё есть и няни и уборщицы, и ест она в ресторанах. Поверьте, свободного времени у неё предостаточно. Она ещё троих родит и все равно будет вести активную насыщенную жизнь.

  • Викуль я тебя понимаю.У тебя другие заботы,нужно развлечениями и собой развлекать отца ребёнка,дабы не сбежал.Его детьми не удержать и не удивить.А Вика с такой репутацией и возрастом уже не на "выданье"

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 512

Новое за неделю

11 новых тем

Популярное за неделю

10 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.