Виктория Лопырева ответила на критику за то, что мало времени проводит с ребенком

В феврале этого года стало известно, что Виктория Лопырева родила сына, которого назвала Марком Лионелем. Перед появлением ребенка на свет модель уехала в США, поскольку ей нравится местный климат.
Многим фолловерам Виктории показалось, что она слишком мало времени проводит с сыном, о чем они поспешили сообщить в комментариях
«А где все это время находится ребенок? Ему мама нужна», «С кем ваш малыш?» — задавались вопросами интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены). Несмотря на упреки пользователей Сети, сама Виктория с завидным спокойствием ответила, что с ее сыном все в порядке и она не видит смысла в том, чтобы показывать его в каждой своей публикации.