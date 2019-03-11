Первая жена Дмитрия Тарасова заявила, что он не встретился с дочерью, вопреки обещанию

В Международный женский день Дмитрий Тарасов трогательно поздравил старшую дочь, выложив ее фото с цветами в свой микроблог. Как оказалось, футболист порадовал девочку только подарками — Дмитрий так и не встретился с дочерью в праздничные выходные.

Дмитрий Тарасов трогательно поздравил старшую дочь с 8 марта

8 марта 31-летний Дмитрий Тарасов вызвал восхищение у фолловеров, показав им снимок своей 9-летней дочери Ангелины в окружении подарков. Мужчина также отметил, что намерен провести праздник не только с новой семьей, но и с ребенком от первого брака.

Пользователи Сети похвалили футболиста за то, что несмотря на судебные разбирательства с бывшей супругой, он старается наладить отношения с Ангелиной.

Впрочем, как оказалось, Тарасов изъявил желание встретиться с ребенком только в своем микроблоге. Мама девочки, Оксана Тарасова, поведала интернет-пользователям, что мужчина так и не встретился с дочкой.



1 2 3 4 Дмитрий Тарасов обещал провести праздники не только с новой семьей, но и со старшей дочерью Ангелиной

«Я не получила вчера однозначного ответа, забирает ли Дмитрий Ангелину, посему спланировала ребенку день таким образом», — написала Оксана на своей странице в Инстаграме в ответ на вопросы фолловеров о том, почему все праздничные выходные дочь провела только в ее компании. Кроме того, выяснилось, что даже подарки Тарасов подарил наследнице не лично, а через курьера.