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Первая жена Дмитрия Тарасова заявила, что он не встретился с дочерью, вопреки обещанию

В Международный женский день Дмитрий Тарасов трогательно поздравил старшую дочь, выложив ее фото с цветами в свой микроблог. Как оказалось, футболист порадовал девочку только подарками — Дмитрий так и не встретился с дочерью в праздничные выходные.
Дмитрий Тарасов
Дмитрий Тарасов трогательно поздравил старшую дочь с 8 марта

8 марта 31-летний Дмитрий Тарасов вызвал восхищение у фолловеров, показав им снимок своей 9-летней дочери Ангелины в окружении подарков. Мужчина также отметил, что намерен провести праздник не только с новой семьей, но и с ребенком от первого брака.

Пользователи Сети похвалили футболиста за то, что несмотря на судебные разбирательства с бывшей супругой, он старается наладить отношения с Ангелиной.

Впрочем, как оказалось, Тарасов изъявил желание встретиться с ребенком только в своем микроблоге. Мама девочки, Оксана Тарасова, поведала интернет-пользователям, что мужчина так и не встретился с дочкой.

  • Дмитрий Тарасов
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    Дмитрий Тарасов обещал провести праздники не только с новой семьей, но и со старшей дочерью Ангелиной
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«Я не получила вчера однозначного ответа, забирает ли Дмитрий Ангелину, посему спланировала ребенку день таким образом», — написала Оксана на своей странице в Инстаграме в ответ на вопросы фолловеров о том, почему все праздничные выходные дочь провела только в ее компании. Кроме того, выяснилось, что даже подарки Тарасов подарил наследнице не лично, а через курьера.

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11 марта 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram

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