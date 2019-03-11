Первая жена Дмитрия Тарасова заявила, что он не встретился с дочерью, вопреки обещанию

8 марта 31-летний Дмитрий Тарасов вызвал восхищение у фолловеров, показав им снимок своей 9-летней дочери Ангелины в окружении подарков. Мужчина также отметил, что намерен провести праздник не только с новой семьей, но и с ребенком от первого брака.
Впрочем, как оказалось, Тарасов изъявил желание встретиться с ребенком только в своем микроблоге. Мама девочки, Оксана Тарасова, поведала интернет-пользователям, что мужчина так и не встретился с дочкой.
«Я не получила вчера однозначного ответа, забирает ли Дмитрий Ангелину, посему спланировала ребенку день таким образом», — написала Оксана на своей странице в Инстаграме в ответ на вопросы фолловеров о том, почему все праздничные выходные дочь провела только в ее компании. Кроме того, выяснилось, что даже подарки Тарасов подарил наследнице не лично, а через курьера.