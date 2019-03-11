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«Помолитесь за меня»: Джастин Бибер заговорил о борьбе с депрессией

В последние месяцы в Сети часто появлялась информация о проблемах с психическим здоровьем у Джастина Бибера — папарацци даже замечали певца плачущим в общественных местах. Недавно артист наконец решился поведать фолловерам о своем состоянии.
Джастин Бибер
Джастин Бибер откровенно рассказал о психологических проблемах

Поклонники 25-летнего Джастина Бибера всерьез обеспокоены его психическим здоровьем. На свежих снимках исполнитель выглядит растерянным, а иногда, как сообщают СМИ, и вовсе перестает контролировать свои эмоции.

Поговаривают, что из-за хандры певца под угрозой не только долгожданная свадебная вечеринка, но и его отношения с Хейли Болдуин в целом.

10 марта Джастин наконец решился рассказать о своем состоянии, опубликовав откровенный пост в Инстаграме.

«Я много боролся, но до сих пор чувствую себя отрешенным от жизни. Я и до этого сталкивался с подобными ощущениями, но всегда приходил в себя, поэтому не волнуюсь за свою жизнь, а просто прошу помолиться за меня. Бог со мной, ваши молитвы помогут мне», — написал молодой человек.

  • Джастин Бибер, Хейли Болдуин
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    Пользователи Сети давно подозревают, что Джастин Бибер имеет психологические проблемы
    Смотреть галерею

К слову, Хейли сейчас находится рядом с мужем и помогает ему пережить непростое время. Звездная пара снова отложила празднование свадьбы и отправилась путешествовать вместе с семьей. 

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11 марта 2019
Текст Александра Борисова
Фото Legion-Media.ru

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ок, Джастин! Пусть Господь Всех Миров хранит тебя и оберегает от всякого зла, пусть наставит тебя на путь истинный и никогда не покидает, пусть поможет понять, что всё творится по воле Его и поселит в твоем сердце искреннюю и неиссякаемую благодарность за всё, чем Он тебя одарил. Аминь.

  • Ахах Джастин, Джастин... шлепки на носки))) как русский в Турции!

  • Откровенно говоря, раздражает читать и видеть как обеспеченные люди начинают ныть о том, как же им плохо на этой планете. Действительно, самая ужасная судьба на планете, осталась только в депрессию погрузиться от такой судьбы. На завод бы его на месяц второй. Это от того что нечем заняться уже. Все что можно было уже достигнуто.

  • Депрессия - это страшное состояние, ухудшающее качество жизни в млн раз. Деньги, успехи в профессии, любимый человек рядом, не гарантируют того, что депрессия вас обойдёт. Жалко его( Неужели нет хорошего психолога, который поможет ему?

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