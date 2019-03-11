«Помолитесь за меня»: Джастин Бибер заговорил о борьбе с депрессией

Поклонники 25-летнего Джастина Бибера всерьез обеспокоены его психическим здоровьем. На свежих снимках исполнитель выглядит растерянным, а иногда, как сообщают СМИ, и вовсе перестает контролировать свои эмоции.
Поговаривают, что из-за хандры певца под угрозой не только долгожданная свадебная вечеринка, но и его отношения с Хейли Болдуин в целом.
«Я много боролся, но до сих пор чувствую себя отрешенным от жизни. Я и до этого сталкивался с подобными ощущениями, но всегда приходил в себя, поэтому не волнуюсь за свою жизнь, а просто прошу помолиться за меня. Бог со мной, ваши молитвы помогут мне», — написал молодой человек.
К слову, Хейли сейчас находится рядом с мужем и помогает ему пережить непростое время. Звездная пара снова отложила празднование свадьбы и отправилась путешествовать вместе с семьей.