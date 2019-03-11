«Я скрывала это даже от детей»: Анастасия Заворотнюк поделилась подробностями о своей третьей беременности

10 марта Анастасия Заворотнюк призналась своим фолловерам, что несколько месяцев назад стала мамой в третий раз. Долгое время актриса скрывала свое интересное положение и новость о рождении дочери. Откровенно поведать о случившемся Анастасия решила, дав большое интервью журналу Hello!
Звезда замужем за фигуристом Петром Чернышевым уже около 11 лет, но все это время у пары не было возможности задуматься о совместном ребенке — и актриса, и спортсмен были сильно увлечены работой.
«В этот момент волнение отпустило меня, вместе с радостью вдруг накрыло абсолютное понимание, что я больше не могу без такой же маленькой девочки. Внутри созрела решимость, все кричало: ''Дайте мне это!''» — призналась звезда.
Артистка вынашивала дочь сама. Анастасия призналась, что из-за страха осложнений — все-таки ей скоро исполнится (!) 50 лет — они с Петром скрывали, что ждут ребенка, даже от ее старших детей. Анна и Майкл узнали, что скоро у них появится сестра, когда Заворотнюк была уже на пятом месяце беременности.
Вся семья сильно переживала за нее и малышку. Кстати, муж и сын оставались рядом с актрисой во время и после родов. А вот Анна познакомилась с сестрой только спустя три месяца после ее появления на свет — девушка живет в Америке и крайне редко приезжает на родину.