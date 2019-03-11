«Я скрывала это даже от детей»: Анастасия Заворотнюк поделилась подробностями о своей третьей беременности

На днях стало известно, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк снова стала мамой. В одном из интервью актриса рассказала о том, как проходила ее беременность, а также объяснила, почему так долго скрывала счастье от общественности.

В 2018-м Анастасия и Петр стали родителями

10 марта Анастасия Заворотнюк призналась своим фолловерам, что несколько месяцев назад стала мамой в третий раз. Долгое время актриса скрывала свое интересное положение и новость о рождении дочери. Откровенно поведать о случившемся Анастасия решила, дав большое интервью журналу Hello!



Звезда замужем за фигуристом Петром Чернышевым уже около 11 лет, но все это время у пары не было возможности задуматься о совместном ребенке — и актриса, и спортсмен были сильно увлечены работой.

По словам Заворотнюк, она решилась снова стать матерью после того, как во время шоу, в котором участвовал ее муж, на лед вышла 4-летняя дочь Татьяны Навки Надя.

«В этот момент волнение отпустило меня, вместе с радостью вдруг накрыло абсолютное понимание, что я больше не могу без такой же маленькой девочки. Внутри созрела решимость, все кричало: ''Дайте мне это!''» — призналась звезда.

1 2 3 4 Анастасия Заворотнюк рассказала о своей третьей беременности

Артистка вынашивала дочь сама. Анастасия призналась, что из-за страха осложнений — все-таки ей скоро исполнится (!) 50 лет — они с Петром скрывали, что ждут ребенка, даже от ее старших детей. Анна и Майкл узнали, что скоро у них появится сестра, когда Заворотнюк была уже на пятом месяце беременности.



Вся семья сильно переживала за нее и малышку. Кстати, муж и сын оставались рядом с актрисой во время и после родов. А вот Анна познакомилась с сестрой только спустя три месяца после ее появления на свет — девушка живет в Америке и крайне редко приезжает на родину.