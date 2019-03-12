В Сети появились кадры, на которых Настя Ивлеева обнимается с мамой Элджея на его концерте

Несколько дней назад Настя Ивлеева поддержала Элджея на одном из его выступлений. Телеведущая пришла на концерт своего бойфренда вместе с его мамой.

28-летняя Настя Ивлеева и 24-летний рэпер Элджей уже долгое время находятся в отношениях. Влюбленные вместе путешествуют по миру, публикуют совместные фото в соцсетях и даже делают парные татуировки. Знаменитости также стараются поддерживать друг друга во всем.



Так, на днях Ивлеева в очередной раз посетила концерт своего возлюбленного. Поклонники пары запечатлели телеведущую в зрительном зале, стоящей в обнимку с мамой рэпера, которая также присутствовала на его выступлении. Спустя некоторое время соответствующие публикации появились в одном из фан-аккаунтов Элджея в Инстаграме.



1 2 3 4 Настя Ивлеева пришла на концерт Элджея вместе с его мамой

«Это так мило», «Вау, Настя стоит в обнимку с мамой Леши!», «Как классно», — писали восхищенные интернет-пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены). Судя по комментариям фанатов рэпера, он также познакомил свою девушку и с родственниками, живущими в его родном городе Новосибирске. Похоже, Настя уже давно находится в хороших отношениях с родней своего бойфренда, и у пары действительно все серьезно!

