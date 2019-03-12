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Марат Башаров и его жена не явились в суд по делу о разводе

На днях состоялось первое судебное заседание по бракоразводному процессу Марата и Елизаветы Башаровых. По сообщениям СМИ, никто из супругов так и не появился в здании суда.
Чета Башаровых пропустила первое заседание по делу о своем разводе
Чета Башаровых пропустила первое заседание по делу о своем разводе

Некоторое время назад Елизавета Башарова сделала в соцсетях заявление о том, что разводится с мужем. Несмотря на это, Марат упорно отрицал наличие каких-либо разногласий в своей семье. На днях стало известно, что 44-летний телеведущий и его 32-летняя супруга все же расходятся.

По информации сайта телеканала РЕН ТВ, 11 марта в здании Бабушкинского районного суда состоялось первое заседание, на котором решался вопрос о разводе Башаровых. Однако ни Марат, ни Елизавета на него не явились, и супругов представляли их адвокаты.

Сообщается также, что дело рассматривалось в закрытом режиме. Судя по информации КП, представитель жены Башарова Нелли Макарова отказалась от комментариев прессе по поводу суда. Единственное заявление, которое она сделала — назвала дату следующего заседания. Оно назначено на 21 марта этого года.

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12 марта 2019
Текст Белла Аллахвердиева
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