Сергей Шнуров прокомментировал конфликт Ксении Собчак и Дарьи Мороз

Последние сутки в Сети активно обсуждают переписку между Ксенией Собчак и Дарьей Мороз в соцсетях. Свое мнение по этому поводу решил высказать и Сергей Шнуров.



Вечером 11 марта Сергей Шнуров опубликовал в Истаграме свои новые стихи. Очередной пост лидер группировки «Ленинград» посвятил ситуации, которую последние 24 часа обсуждает весь Рунет — конфликту между Ксения Собчак и бывшей женой Константина Богомолова Дарьей Мороз.



«Новости читаю, там везде про Ксюху, я белье чужое ненавижу нюхать, и вообще совсем не профессор в этом, но выступлю ее я апологетом», — написал под фото 45-летний артист.

В качестве иллюстрации Шнуров выбрал скрин статьи, опубликованной на Woman.ru. Приятно, что Сергей Владимирович нас читает.

«Строила любовь, а вышло, как обычно, в стиле рококо околостоличном. Направления разные, но а суть едва, чтоб она ни делала, все один дом два», — подытожил Шнуров, добавив в конце, что «не со зла она».

1 2 3 4 Сергей Шнуров прокомментировал ситуацию, в которой оказалась Ксения Собчак

Подобное заявление не осталось без внимания главной героини этого стихотворения. Ксения Собчак опубликовала на свой странице пост, поблагодарив фанатов за обратную связь: « Каждый в меру своего таланта, но все стараются: кто-то текстик напишет, а кто-то и стихи... ».