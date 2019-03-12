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Сергей Шнуров прокомментировал конфликт Ксении Собчак и Дарьи Мороз

Последние сутки в Сети активно обсуждают переписку между Ксенией Собчак и Дарьей Мороз в соцсетях. Свое мнение по этому поводу решил высказать и Сергей Шнуров. 

Вечером 11 марта Сергей Шнуров опубликовал в Истаграме свои новые стихи. Очередной пост лидер группировки «Ленинград» посвятил ситуации, которую последние 24 часа обсуждает весь Рунет — конфликту между Ксения Собчак и бывшей женой Константина Богомолова Дарьей Мороз.  

«Новости читаю, там везде про Ксюху, я белье чужое ненавижу нюхать, и вообще совсем не профессор в этом, но выступлю ее я апологетом», — написал под фото 45-летний артист.

В качестве иллюстрации Шнуров выбрал скрин статьи, опубликованной на Woman.ru. Приятно, что Сергей Владимирович нас читает.

«Строила любовь, а вышло, как обычно, в стиле рококо околостоличном. Направления разные, но а суть едва, чтоб она ни делала, все один дом два», — подытожил Шнуров, добавив в конце, что «не со зла она».

  • Ксения Собчак и Сергей Шнуров
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    Сергей Шнуров прокомментировал ситуацию, в которой оказалась Ксения Собчак
    Смотреть галерею

Подобное заявление не осталось без внимания главной героини этого стихотворения. Ксения Собчак опубликовала на свой странице пост, поблагодарив фанатов за обратную связь: « Каждый в меру своего таланта, но все стараются: кто-то текстик напишет, а кто-то и стихи... ».

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12 марта 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Опустил ее в дом-2. Где ж защита?:)))) Унизил с большим удовольствием. Почему он себя апологетом назвал, вообще непонятно. Он к нему никаким боком вообще.

  • Главным на Парнасе стал Серёга,Вовремя пришел он на подмогу,Мата был большим апологетомДо него Орлуша. Двум поэтамНа столичном Эхо очень тесно,Вот и Шнур занял Орлуши место.Направление у них одно и тоже,Где-то даже и похожи рожей.Любит кто-то лирику такую,Близкие проблемы всё толкуют,Эхо их старательно разносит,Вот Сергей капусту там косит.Числился Андрей в деликатесе,Выступал лишь пару раз за месяц.А Серега раза три в неделюЯзыком свои шедевры мелет.И летит его послушать муха,Чувствуя в твореньях силу духа.

  • Заворотнюк с Цекало утелели вниз)

  • Вуман такой вуман, видит, что хочет. Где он встал на ее защиту? Он ее хорошенько приложил.

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