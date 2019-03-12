«Будущая королева и медсестра?»: в Сети обсуждают наряды Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Очередной выход «великолепной четверки» Виндзоров привлек внимание всех мировых СМИ, но главными героинями новостей стали, конечно же, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Выглядели обе герцогини прекрасно, однако без критики не обошлось.



11 марта в Вестминстерском аббатстве прошла служба по случаю Дня Содружества наций, который традиционно отмечают во второй понедельник марта. Главными гостями мероприятия стали представители королевской семьи, в том числе и сама Елизавета II. Прессу интересовали лишь две персоны — Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

1 2 3 4 5 6 Герцоги Кембриджские и Сассекские на службе в Вестминстерском аббатстве

Кэтрин была одета в красное пальто Catherine Walker, которое дополнила такой же яркой шляпкой Gina Foster. Меган решила сыграть на контрасте и облачилась в белоснежное пальто Victoria Beckham. В качестве головного убора супруга принца Гарри выбрала шляпку-таблетку, и именно она стала причиной критики, возникшей в соцсетях. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что в этом наряде беременная Меган похожа на медсестру. Согласны ли вы с таким сравнением?

