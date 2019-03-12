Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

«Будущая королева и медсестра?»: в Сети обсуждают наряды Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Очередной выход «великолепной четверки» Виндзоров привлек внимание всех мировых СМИ, но главными героинями новостей стали, конечно же, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Выглядели обе герцогини прекрасно, однако без критики не обошлось.   

11 марта в Вестминстерском аббатстве прошла служба по случаю Дня Содружества наций, который традиционно отмечают во второй понедельник марта. Главными гостями мероприятия стали представители королевской семьи, в том числе и сама Елизавета II. Прессу интересовали лишь две персоны — Кейт Миддлтон и Меган Маркл. 

Кэтрин была одета в красное пальто Catherine Walker, которое дополнила такой же яркой шляпкой Gina Foster. Меган решила сыграть на контрасте и облачилась в белоснежное пальто Victoria Beckham. В качестве головного убора супруга принца Гарри выбрала шляпку-таблетку, и именно она стала причиной критики, возникшей в соцсетях. Некоторые интернет-пользователи посчитали, что в этом наряде беременная Меган похожа на медсестру. Согласны ли вы с таким сравнением?

Перейти к обсуждению 16


12 марта 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images

Реклама

16 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • На последнем фото видна вся суть Кейт, что она старая злая тетка

  • Что-то как корове седло весь ансамбль. Вчера Меган в зеленом пальто выходила в свет. Вот оно удачное

  • Герцогиня Кейт просто восхитительна! Ну а Меган на её фоне всегда будет выглядеть не айс.

  • Ноги конечно у Меган не красивые, как палки

  • давайте отбросим нелюбовь к Меган Маркл и постараемся быть объективными. У Кейт в плане фигуры большая фора перед Меган. Высокая, статная, узкие бедра ей не мешают быть видной женщиной. У меган фигура обычная, и найти под эту обычную фигуру вещи такие, чтобы сделать из нее королеву, тяжело. На этом фоне я вижу богатый наряд, который ОТНОСИТЕЛЬНО хорошо сидит на Меган. Шапка таблетка хоть и похожа на то, что носят медсестры. но вполне себе смотрится. Личико миловидное. Ну живот торчит, а чего ему не торчать-то на последнем месяце. Не хламиды ей же носить. У Кейт уже выработался свой стиль - двубортные пальто-платья с клешем. Многие его критикуют, но он придает ей этот цартственный вид. У меган его пока нет, но и безобразно она тоже не выглядит. Ухоженная женщина в дорогой одежде, не?)

  • Мне обе понравились.

  • С ног до головы выряжаются в красное женщины, которым остро не хватает внимания. А на фоне беременной на последнем месяце легко выглядеть королевой. Лицо и правда злое у нее здесь. А так-то да - хороша Кейти.

  • Кейт-сушеная вобла.

  • Меган стала очень похожа на свою мать. До беременности была как статуэтка, модная европейка. А сейчас дородная африканка.

  • Гость

    На последнем фото видна вся суть Кейт, что она старая злая тетка

    На других ресурсах ещё хуже фото, где Кейт входит в аббатство. Недобрый взгляд из-под шляпы и натянутая улыбка. P.S. Если судить по одежде, то следующей королевой будет Камилла, она уже не в первый раз одевается в тон с Елизаветой.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 513

Новое за неделю

10 новых тем

Популярное за неделю

10 популярных тем





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.