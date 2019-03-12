Элтон Джон, Оззи Осборн, Стинг, Дональд Трамп, Моника Белуччи, Милла Йовович — вот лишь немногие из тех мировых знаменитостей, чья именная звезда украшает Аллею Славы... нет, не в Голливуде, а в Москве. 14 марта там появится новая табличка.
В эту пятницу в 17:00 ТРК VEGAS Крокус Сити будет встречать легенду поп-музыки, продюсера и композитора суперхитов, основателя культовой группы Modern Talking Дитера Болена.
Музыканта можно будет поприветствовать лично накануне его единственного концерта в Crocus City Hall. Не пропустите!
Где в Москве можно встретить солиста группы Modern Talking Дитера Болена
Элтон Джон, Оззи Осборн, Стинг, Дональд Трамп, Моника Белуччи, Милла Йовович — вот лишь немногие из тех мировых знаменитостей, чья именная звезда украшает Аллею Славы... нет, не в Голливуде, а в Москве. 14 марта там появится новая табличка.
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