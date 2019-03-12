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Где в Москве можно встретить солиста группы Modern Talking Дитера Болена

«You’re my heart, you’re my soul»... Кто не знает эти строчки из знаменитой песни группы Modern Talking? 14 марта в Москве можно будет встретиться с одним из участников легендарного дуэта. 

Элтон Джон, Оззи Осборн, Стинг, Дональд Трамп, Моника Белуччи, Милла Йовович — вот лишь немногие из тех мировых знаменитостей, чья именная звезда украшает Аллею Славы... нет, не в Голливуде, а в Москве. 14 марта там появится новая табличка.

В эту пятницу в 17:00 ТРК VEGAS Крокус Сити будет встречать легенду поп-музыки, продюсера и композитора суперхитов, основателя культовой группы Modern Talking Дитера Болена.

Музыканта можно будет поприветствовать лично накануне его единственного концерта в Crocus City Hall. Не пропустите!

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12 марта 2019

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