«Я потрясена… а я влюблен»: почему мы 20 лет не можем забыть фильм «Жестокие игры»

20 лет назад на экраны вышла любовная драма «Жестокие игры». Фильм не снискал положительных оценок критиков, но среди молодежи приобрел культовый статус. В честь юбилея кинокартины вспоминаем подробнее о ней и об актерах, которые вмиг стали одними из самых известных среди молодых представителей Голливуда.

Недавно фильму «Жестокие игры» исполнилось 20 лет

5 марта 1999 года в кинопрокат вышел фильм, сразу нацелившийся на неплохие сборы и внимание критиков. Дело в том, что лента, получившая название «Жестокие игры», была вольной адаптацией любовного романа XVIII века «Опасные связи», пересказанной на современный лад.



К моменту выхода фильма литературное произведение экранизировалось уже четыре раза — в 1959-м, 1976-м, 1988-м и 1989-м.

Каждая из версий пользовалась успехом у зрителей — но все же снимать похожее кино уже в пятый раз подряд казалось безуспешной затеей.

Впрочем, как говорится, «смельчакам везет». За работу взялся американский сценарист Роджер Камбл, к тому моменту имевший немалый опыт создания молодежных фильмов, но еще не пробовавший себя в режиссуре. Он решил перенести действие своей дебютной картины в привычную для себя среду — в мир подростков, стоящих на пороге взрослой жизни и переломе XX и XXI веков.



Декорации фильма тоже сменились. Вместо аристократичного Парижа конца 18-го столетия в основу повествования лег современный Нью-Йорк.

Теперь интриги плелись не в салонах высшей знати, а в… престижном американском колледже!

По сюжету картины во время летних каникул сводные брат и сестра Себастьян Вальмонт (Райан Филлипп) и Кэтрин Мертей (Сара Мишель Геллар), питающие страсть к интригам, заключают пари, объектом которого становится новая ученица колледжа Аннет Хэнгроув (Риз Уизерспун).



Известный своими любовными похождениями Себастьян обещает сестре соблазнить недотрогу Аннет, которая во всеуслышание заявляет, что свято чтит культ брака и собирается «подарить» себя только супругу — и лишь после свадьбы.



На счету Вальмонта десятки амурных побед, о которых известно и самой Хэнгроув. Но со временем молодые люди понимают, что ради друг друга готовы отказаться от своих принципов. Увы, совсем ненадолго…

Как в кино

Удивительно, но в реальной жизни исполнители главных ролей Райан Филлипп и Риз Уизерспун действительно полюбили друг друга и через несколько месяцев после премьеры поженились!

Риз Уизерспун и Райан Филлипп были идеальной голливудской парой

Злопыхатели утверждали, что их интрижка на съемках переросла в нечто большее лишь из-за беременности Риз. На самом деле актриса родила дочь Аву через год после окончания съемок. Звездная пара была счастлива в браке около 10 лет.

Молодые и многообещающие

Роль в «Жестоких играх» стала одним из самых важных этапов в карьере Риз Уизерспун. После успеха драмы ее заметили многие режиссеры и буквально с ног до головы осыпали молодую звезду заманчивыми предложениями. С тех пор Риз постоянно появляется на киноэкранах и заслуживает самые престижные кинонаграды, включая «Золотой глобус» и «Оскар». А недавно она снялась в сериале «Большая маленькая ложь», который стал одним из лучших сериалов 2017 года. Кроме того, много времени Уизерспун посвящает благотворительности, являясь почетным председателем Фонда защиты детей.

Еще одним открытием фильма стала Сельма Блэр, сыгравшая второстепенную роль юной Сессиль Колдуэлл

Девушка, ставшая сначала игрушкой в руках коварной Кэтрин, к концу фильма затевает переворот, погубивший авторитет Мертей. Что удивительно, Сельма, играющая самую младшую героиню, была старше своих коллег! На момент съемок ей было 26 лет, тогда как Райану Филлиппу исполнилось 23 года, Риз Уизерспун — 22, а Саре Мишель Геллар — и вовсе 21!

До «Жестоких игр» Сельма успела сыграть всего в нескольких картинах, которые не принесли ей значительного успеха.

Зато после роли Сессиль она начала постоянно появляться на киноэкранах и даже получать главные роли — например, в фильме «Хеллбой: герой из пекла». Блэр предпочитает сниматься в сериалах — она появлялась в «Зене — королеве воинов», «Интернет-терапии» и «Управлении гневом». А недавно звезда удивила зрителей, сыграв... Крис Дженнер в «Американской истории преступлений».

Одной дорогой

Исполнители главных ролей в «Жестоких играх» часто встречались на киноплощадках других проектов. В 1997-м Сара Мишель Геллар вместе с Райаном Филлиппом сыграли в фильме ужасов «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». В том же году вышел «Крик 2», в котором коллегой Сары выступила уже Сельма Блэр. В свою очередь, в 2001-м Сельма Блэр сыграла противницу Риз Уизерспун в «Блондинке в законе».

Звезды работали вместе не только в «Жестоких играх»

А вот Риз и Райан так и не успели еще раз поработать вместе. Лишь однажды, в 2000-м, они вместе озвучили мультфильм «Царь горы», а затем пошли совершенно разными дорогами: Уизерспун переключилась на драмы и романтические комедии, а Филлипп — на военные фильмы и боевики. В последние годы актер занят в остросюжетных проектах вроде сериалов «Стрелок» (2016 — 2018) и «Секреты и ложь» (2014).

Звезды сошлись

На момент выхода «Жестоких игр» самой популярной актрисой из всего каста была Сара Мишель Геллар. Она дебютировала на телевидении в (!) 4 года, и с тех самых пор непрерывно снималась. Признание пришло к ней в 1997 году, когда она снялась в главной роли молодежного сериала «Баффи — истребительница вампиров». Участие в этом проекте по сей день считается самым ярким этапом карьеры Геллар. Сегодня она увлеклась озвучиванием и продюсированием и в последние годы редко появляется на экранах.

Сара Мишель Геллар в образе Баффи Саммер

«Баффи» была настолько популярна среди подростков конца 1990-х — начала 2000-х, что Кристин Барански, сыгравшая в «Жестоких играх» мать Сессиль, согласилась на роль в данной картине только потому, что в ней снимается и Сара Мишель. Дело в том, что дочки Кристин, 15-летняя Изабель и 12-летняя Лили, были фанатками Баффи Саммер. Вероятнее всего, во время съемок актриса смогла устроить своим дочерям встречу с кумиром.

Значимые эпизоды

Взрослые персонажи появляются в ходе сюжета драмы буквально на несколько минут. При этом играют их довольно именитые актрисы — например, пожилую тетушку Себастьяна сыграла обладательница «Оскара» Луиза Флетчер.

Свусси Керц в фильме «Опасные связи» (1988)

А вот роль психотерапевта молодого человека досталась Свусси Керц, которая в 1988 году снялась в более ранней постановке романа «Опасные связи». Тогда в фильме Стивена Фрирза она получила роль матери Сессиль, мадам де Воланж.

Съемочный процесс

Роджер Камбл написал сценарий всего за 12 дней, а сам фильм был снят в течение шести недель — у Сары Мишель Геллар, постоянно занятой в съемках «Баффи — истребительница вампиров», было мало времени на сторонние проекты.

Сара Мишель Геллар совмещала съемки в «Баффи — истребительница вампиров» и других фильмах

Несмотря на сжатые сроки, съемочная группа не страдала от недостатка материала. Более того, некоторые эпизоды были вырезаны из финального варианта ленты. Например, в картину не вошла сцена, в которой Себастьян ударил сводную сестру, хотя упоминание о случившемся инциденте в сюжете осталось. А вот момент, когда Аннет бьет будущего возлюбленного по лицу, решили оставить, хотя его и не было в сценарии фильма — Риз Уизерспун настолько вошла в роль, что не смогла сдержаться и сымпровизировала.

Заслуженные почести

Лента не получила однозначного одобрения кинокритиков, снискав славу обычного молодежного фильма о любви. А вот зрители отнеслись к картине более благодушно. Фильм со скромным бюджетом в 10 миллионов долларов собрал в прокате более 75!

«Жестокие игры» многим пришлись по душе благодаря глубокой психологии и естественности персонажей.

Некоторым зрителям не составило труда узнать в героях себя или своих знакомых. Особенно полюбилась зрителям героиня Сары Мишель Геллар — актриса даже выиграла несколько престижных кинопремий, став «лучшей молодежной актрисой» и «лучшим кинозлодеем» 1999 года. Кроме того, Геллар и Сельма Блэр получили совместную награду за лучший поцелуй.



Грандиозный успех драмы подтолкнул ее создателей на продолжение истории — в 2000-м и 2004-м вышли вторая и третья часть картины. Однако зрителям не понравился ни их сюжет, сильно напоминающий ранний фильм, ни обновленный актерский состав. Поэтому в сердцах поклонников осталась память лишь о первой ленте. Несмотря на простоватый замысел, способный увлечь лишь подростков, многие из нас и спустя 20 лет после премьеры с теплотой вспоминают об этом фильме и с удовольствием его пересматривают. Может быть, и вам пора вновь увидеть «Жестокие игры»?