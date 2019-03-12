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Джей Ло поделилась фотографиями с помолвки

9 марта стало особенной датой для Дженнифер Лопес — в этот день Алекс Родригез сделал ей предложение руки и сердца. Придя в себя после столь волнующего события, 49-летняя звезда решила показать миру, как это было. 

Помолвку Дженнифер Лопес и Алекса Родригеза ждали многие. Сначала думали, что бриллиантовое кольцо украсит руку певицы еще прошлым летом — не случилось. Были предположения, что заветное «Ты выйдешь за меня?» прозвучит в новогоднюю ночь — не дождались (ни мы, ни сама Дженнифер). Ну значит, точно ждет до 50-летия звезды, которое она будет отмечать в июле, решили мы и вновь оказались не правы. 

Преклонить колено и протянуть коробочку с ослепляющим украшением 43-летний спортсмен решил во время отпуска, в который он отправился с любимой в начале весны. 9 марта нам было представлено фото кольца, а сегодня в Инстаграме Дженнифер появились снимки того, как это все происходило.

Алекс Родригез последовал примеру своей будущей супруги и тоже опубликовал в Инстаграме снимки с помолвки. И если певица, видимо, до сих пор лишенная дара речи от радости и волнения, сопроводила свой пост лишь эмодзи в виде сердечек и звездочек, то спортсмен добавил еще хэштег, сообщавший, что на фото перед нами #будущаямиссисродригез.

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12 марта 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Дженнифер Лопес, Дженнифер Лопес

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Какие же они классные!

  • Как надоели уже эти показушники, что наши, что зарубежные!

  • Самое смешное - по-настоящему талантливые люди, как правило, не занимаются самопиаром. Чем меньше таланта, тем больше личного напоказ.

  • Ненадолго все это. 2 мужика в одной лодке

  • Моя последняя помолвка расстроилась потому, что я сказал, что у неё колготки сморщились ... Друзья и подруги сказали, что это не так уж и оскорбительно ... Но у неё по этому поводу было прямо противоположное мнение, поскольку колготок-то на ней в том момент как раз и не было ... Не повтори мою ошибку, Саня! ...

  • Вот так вот в 50 и замуж ,выглядит не реально круто для своего возраста ,на первом фото как девочка ....

  • Этот мужчина не красавец в классическом понимании этого слова, но насколько они здорово с Лопез смотрятся вместе! А все потому, что возраст примерно одинаковый. И как бы комично и даже нелепо она смотрелась с эталонным красавчиком лет 25. Фу.

  • классно, когда так, но тот кто снимал, явно же заранее его попросили,значит сцена постановочная

  • Нравится какая она по сравнению с ним хрупкая. На фоне ее предыдущих мужчин он ей очень подходит внешне. Рада за них.

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