Джей Ло поделилась фотографиями с помолвки

9 марта стало особенной датой для Дженнифер Лопес — в этот день Алекс Родригез сделал ей предложение руки и сердца. Придя в себя после столь волнующего события, 49-летняя звезда решила показать миру, как это было.

Помолвку Дженнифер Лопес и Алекса Родригеза ждали многие. Сначала думали, что бриллиантовое кольцо украсит руку певицы еще прошлым летом — не случилось. Были предположения, что заветное «Ты выйдешь за меня?» прозвучит в новогоднюю ночь — не дождались (ни мы, ни сама Дженнифер). Ну значит, точно ждет до 50-летия звезды, которое она будет отмечать в июле, решили мы и вновь оказались не правы.



Преклонить колено и протянуть коробочку с ослепляющим украшением 43-летний спортсмен решил во время отпуска, в который он отправился с любимой в начале весны. 9 марта нам было представлено фото кольца, а сегодня в Инстаграме Дженнифер появились снимки того, как это все происходило.

1 2 3 4 5 9 марта Алекс Родригез и Дженнифер Лопес объявили о помолвке

Алекс Родригез последовал примеру своей будущей супруги и тоже опубликовал в Инстаграме снимки с помолвки. И если певица, видимо, до сих пор лишенная дара речи от радости и волнения, сопроводила свой пост лишь эмодзи в виде сердечек и звездочек, то спортсмен добавил еще хэштег, сообщавший, что на фото перед нами #будущаямиссисродригез.