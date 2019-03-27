Второй после мужа: что мы знаем о Маркусе Андерсоне, близком друге и тайном «советнике» Меган Маркл

Говоря о главных мужчинах в жизни Меган Маркл, СМИ, кроме принца Гарри, часто называет ее первого мужа и еще нескольких возлюбленных. Но рядом с герцогиней вот уже больше 8 лет находится человек, с которым экс-актрису связывает дружба исключительной силы и теплоты. Настолько, что мнение этого мужчины, причем по любому вопросу, имеет для Меган колоссальное значение.

Маркус Андерсон — один из самых близких друзей Меган Маркл

В конце февраля герцогиня Сассекская Меган в очередной раз нарушила традиции британской королевской семьи, устроив свой «бэби шауэр» (вечеринку, чтобы отпраздновать грядущее материнство) в Нью-Йорке. Туда были приглашены самые близкие звездные подруги будущей мамы — Амаль Клуни, Серена Уильямс, Натали Портман, Джессика Малруни и многие другие. Ни Кейт Миддлтон, ни другие представители королевской семьи среди гостей замечены не были.

После вечеринки в таблоидах еще долго обсуждали ее стоимость (около 200 тысяч долларов), тех, кто взял на себя расходы (поговаривают, супруга принца Гарри не потратила ни цента — все оплатили друзья), а также невероятное внешнее преображение Меган, вырвавшейся из «золотой клетки».

Впрочем, была и еще одна тема для разговоров.

Маркус был одним из немногих, кого герцогиня пригласила на baby shower

Вместе с известными актрисами, стилистами и дизайнерами поздравить Меган Маркл пришел симпатичный 41-летний брюнет, чье лицо вряд ли вам знакомо. Знакомьтесь, это Маркус Андерсон — близкий друг герцогини Сассекской, который, как утверждает ряд источников, и познакомил ее с будущим мужем.

Кто вы, мистер Андерсон?

Маркус родился в Канаде, и о первых годах его жизни почти ничего неизвестно. Как и у Меган Маркл, у Андерсона не было золотой ложки во рту — строить карьеру и выбиваться в люди ему пришлось без посторонней помощи. До 18 лет он прожил в родном городе — Питерборо в провинции Онтарио, а затем перебрался в Лондон, где устроился официантом в элитную сеть Soho House. С тех пор мужчина ее не покидал.

Андерсон больше 20 лет работает в Soho House

Обаятельного, амбициозного и способного Маркуса вскоре заметил основатель клубной империи Ник Джонс. Заручившись его поддержкой, Андерсон быстро взлетел по карьерной лестнице и параллельно «оброс» полезными связями в мире очень влиятельных и богатых людей. Сейчас мужчина занимает позицию консультанта всей группы компаний Soho House, и этот факт не раз сыграл на руку Меган Маркл. Но обо всем по порядку.

Встреча в большом городе

Ник Джонс видел в Маркусе большой потенциал, поэтому вскоре доверил ему развитие канадского филиала Soho House, отправив в Торонто. Именно там, в 2011 году, он познакомился с тогда еще не очень успешной актрисой Меган Маркл. Та покинула любимый Лос-Анджелес ради роли в перспективном сериале «Форс-мажоры». Дружба завязалась мгновенно.



Напомним, в 2011 году Меган Маркл была молодой женой — в сентябре она вышла замуж за Тревора Энгельсона и вынуждена была разрываться между съемочной площадкой в Канаде и семейным гнездом в США. Андерсон стал ей необходимой поддержкой, обеспечив не только досуг в незнакомом городе, но и нужные знакомства, заводить которые Маркл стремилась изо всех сил. Как утверждает Tha Daily Mail, Маркус познакомил Меган со многими местными селебрити, включая Джастина Трюдо, тогда только будущего канадского премьер-министра.

Благодаря Андерсону Меган Маркл познакомилась со многими знаменитостями (на фото: Меган Маркл, Маркус Андерсон и Миша Нону)

Интересно, что в таблоидах нет и намека на то, что отношения между будущей супругой принца и менеджером Soho House выходили за пределы дружеских. А ведь репортеры ой как любят вылавливать из прошлого британской герцогини сомнительные факты — да поперченей... Впрочем, чисто теоретически можно предположить, что Маркус равнодушен к женщинам.

Иначе мы отказываемся верить, что между двумя столь привлекательными людьми не единого раза не проскакивала искра.

В 2013 году Маркл развелась с мужем, обескуражив его письмом, в котором было обручальное кольцо и мало что объясняющая записка — так утверждают инсайдеры. Другие источники подчеркивают, что актрисе непросто далось это решение: мол, она тяжело переживала разрыв, ведь отношения длиной в девять лет так просто не забыть. Слезы с лица Меган стирал все тот же Маркус Андерсон.

Сотрудник Soho House поддержал актрису, когда она развелась

Отвлечь подругу он решил самым безотказным способом — устраивая для нее свидания с потенциальными «мистерами Марклами». Но свой самый успешный проект в роли свахи Андерсон провернет лишь три года спустя — в 2016-м.

Милый друг

«Что бы я делала без тебя, мой любящий, внимательный и бесконечно веселый друг? Я знаю, что… Я бы жила в бесконечной скуке! Я так сильно тебя люблю!» — написала однажды о Маркусе Андерсоне в своем блоге Меган Маркл. И ей действительно есть за что быть ему признательной. Как пишут в британских СМИ, именно сотрудник Soho House познакомил актрису с Джорджем и Амаль Клуни, стилистом Джессикой Малруни, дизайнером Мишей Нону и многими другими знаменитостями, которые впоследствии стали ее близкими друзьями.

Но не это главное достижение Андерсона. Поговаривают, что именно он является «секретным другом», который организовал первую встречу внука королевы Елизаветы II и американской знаменитости.

Именно эту версию озвучила королевский биограф Кэти Николл, которая утверждает, что Маркус был близок и к окружению принца. «Гарри нравилась Меган в течение двух лет до их знакомства. Он увидел ее в сериале, — рассказала Кети, ссылаясь на общего с принцем знакомого. — Однажды он попросил Маркуса устроить для них свидание, и первая встреча пары состоялась в Soho House. Всего на небольшой частной вечеринке было около 7-8 человек, поэтому у Гарри и Меган была возможность пообщаться в максимально неформальной обстановке».

Предположительно, Маркус Андерсон познакомил Меган Маркл с принцем Гарри

Поговаривают, что после этого Андерсон организовал для влюбленных романтический уикэнд в загородном коттедже Babington House, который также принадлежит Soho House. Впрочем, гораздо больше значение для истории имеет то, что Маркус присутствовал во время одного из первых появлений будущих супругов на публике, когда их роман считался немногим больше, чем просто фантазией прессы. Речь идет об играх Invictus Games 2017-го года. Снимки знаменитостей тогда взорвали медиапространство, а общественность впервые присмотрелась к привлекательному брюнету, стоящему рядом с Меган, Гарри и матерью актрисы Дорией Рэгланд.

Что спрятано за ширмой

Свою частную жизнь Маркус Андерсон оберегает так же тщательно, как и секреты своей любимой подруги Меган Маркл. У мужчины есть закрытый Инстаграм, на который подписаны всего 776 человек, включая Рози Хантингтон-Уайтли — доступ к самому личному, судя по всему, есть только у избранных.

Маркус Андерсон надежно хранит секреты Меган Маркл... и свои

Известно, что Меган — не единственная звездная подруга Маркуса. Он вообще умеет располагать к себе самых разных людей. «Андерсон такой человек, который может познакомиться с кем угодно, будь то служащий или монаршая персона, он любого заставит почувствовать себя особенным», — цитирует инсайдера The Daily Mail. Профессионализм Андерсона доказывает его попадание в рейтинг самых влиятельных людей Торонто в 2014 году.



Андерсон, по понятным причинам, обожает роскошь и дизайнерскую одежду — эту привычку ему привила работа. В число его любимых марок входят Alexander McQueen, Saint Laurent и Mulberry.

Неизвестно, с кем встречается Маркус Андерсон

О романах Маркуса ничего не известно. Единственное — на свадьбу Меган в 2018-м он пришел не один, а в сопровождении девушки, которую западные СМИ опознали как Иззи Мэй. О том, кто она и в каких отношениях состоит с консультантом Soho House, журналисты выяснить так и не смогли.



1 2 3 ... 8 По данным инсайдеров, Меган Маркл всецело доверяет мнению Маркуса

Похоже, для прессы Маркус Андерсон так и останется «вторым главным мужчиной» в жизни Меган Маркл. Но его, похоже, это устраивает. Он чувствует себя уверенно в тени королевской особы, незаметно для многих играя важную роль в ее жизни. По слухам, герцогиня Сассекская редко принимает решения без совета своего близкого друга. Что уж: поговаривают, что даже нового пресс-секретаря — бывшего советника Хиллари Клинтон Сару Латэм — Гарри и Меган посоветовал именно Андерсон.