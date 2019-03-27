Замужняя Савичева призналась, что не мечтала о принце на белом коне

32-летняя Юлия Савичева не из тех знаменитостей, кто выставляет на всеобщее обозрение свою личную жизнь. Например, фотографиями любимого супруга она делится крайне редко. На днях артистка не только опубликовала один из своих любимых семейных снимков, но и поделилась мыслями на тему отношений.



В этом году исполнится ровно пять лет, как Юлия Савичева стала женой Александра Аршинова. Звездные супруги живут тихой и спокойной жизнью, о которой редко рассказывают посторонним — в Инстаграме певицы практически не найти семейных фотографий.



На днях артистка не только поделилась одним из своих любимых кадров с мужем, но и поделилась мыслями на тему отношений.



«У меня никогда не было мечты о ''принце на белом коне''. Всегда реалистично смотрела на мужскую половину. Если ты встречаешь своего человека, то сразу чувствуешь это всем своим сердцем. А ведь многие девушки, начитавшись романов, насмотревшись фильмов, придумывают себе в голове идеального мужчину. Что должен он выглядеть так, говорить эдак, чтобы привычек вредных не было и еще множество пунктов», — разоткровенничалась звезда.

1 2 3 4 5 Юлия Савичева уверена, что идеальных людей не существует



Юлия уверена, что подобный подход несовместим с настоящими чувствами и по-настоящему что-то грандиозное в жизни обычно происходит тогда, когда этого совсем не ждешь.



В заключении своего монолога счастливая жена и мама посоветовала всем девушкам заниматься саморазвитием, наслаждаться жизнью и не гнаться за идеалом как в себе, так и в своем избраннике.