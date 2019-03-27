Замужняя Савичева призналась, что не мечтала о принце на белом коне

В этом году исполнится ровно пять лет, как Юлия Савичева стала женой Александра Аршинова. Звездные супруги живут тихой и спокойной жизнью, о которой редко рассказывают посторонним — в Инстаграме певицы практически не найти семейных фотографий.
На днях артистка не только поделилась одним из своих любимых кадров с мужем, но и поделилась мыслями на тему отношений.
«У меня никогда не было мечты о ''принце на белом коне''. Всегда реалистично смотрела на мужскую половину. Если ты встречаешь своего человека, то сразу чувствуешь это всем своим сердцем. А ведь многие девушки, начитавшись романов, насмотревшись фильмов, придумывают себе в голове идеального мужчину. Что должен он выглядеть так, говорить эдак, чтобы привычек вредных не было и еще множество пунктов», — разоткровенничалась звезда.
Юлия уверена, что подобный подход несовместим с настоящими чувствами и по-настоящему что-то грандиозное в жизни обычно происходит тогда, когда этого совсем не ждешь.
В заключении своего монолога счастливая жена и мама посоветовала всем девушкам заниматься саморазвитием, наслаждаться жизнью и не гнаться за идеалом как в себе, так и в своем избраннике.