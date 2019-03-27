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Feduk и Саша Новикова впервые вышли в свет как пара

Рано или поздно это должно было случиться! Через несколько месяцев после первого свидания Александра Новикова и Feduk перестали скрывать свои отношения от общественности. 

26 марта в Москве прошел показ Tsum Fashion Show, приуроченный к началу нового модного сезона. По традиции на мероприятии присутствовал весь столичный свет. 

Среди прочих селебрити в ЦУМе появились Александра Новикова и рэпер Feduk. Зоркий глаз светского хроникера журнала Tatler сразу же заметил влюбленных, которые впервые вышли в свет в статусе пары.  

О романе музыканта и дочери известного ресторатора заговорили еще в конце прошлого года. Молодые люди искусно шифровалась, но интернет-пользователи быстро вычислили их, обратив внимание, что тайные влюбленные отдыхают в одних и тех же местах. 

  • Александра Новикова
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    Интернет-пользователи быстро рассекретили роман Саши Новиковой и Федора Инсарова
    Смотреть галерею

22 февраля Федор Инсаров (настоящее имя рэпера, — прим. Woman.ru) подтвердил отношения с Александрой Новиковой, показав в программе Comment Out на YouTube-канале «Чикен Карри» их совместное фото (да еще и с его родителями!). 

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27 марта 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Они мне однозначно нравятся!

  • Классные, они ребята! Позитивные и влюбленные, так приятно на них смотреть. Когда играет песня хлопья, сразу Сашин образ всплывает.

  • Класснючие!

  • Гость

    Классные, они ребята! Позитивные и влюбленные, так приятно на них смотреть. Когда играет песня хлопья, сразу Сашин образ всплывает.

    Но эту песню он посвятил не ей, а своей бывшей ( Кстати, они чем-то похожи, но бывшая посимпатичнее что-ли. Саша мне сначала так понравилась, но интервью с ней разочаровали. Московская манерность и "интеллектуальный" снобизм не обошли эту девочку стороной.

  • Она очень и даже очень НЕ хороша собой. Классическое сочетание - Он - красавчик, она - страшненькая. Страшненькая, но богатая. Многие парни ведутся на это.

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