Feduk и Саша Новикова впервые вышли в свет как пара

Рано или поздно это должно было случиться! Через несколько месяцев после первого свидания Александра Новикова и Feduk перестали скрывать свои отношения от общественности.

26 марта в Москве прошел показ Tsum Fashion Show, приуроченный к началу нового модного сезона. По традиции на мероприятии присутствовал весь столичный свет.



Среди прочих селебрити в ЦУМе появились Александра Новикова и рэпер Feduk. Зоркий глаз светского хроникера журнала Tatler сразу же заметил влюбленных, которые впервые вышли в свет в статусе пары.



О романе музыканта и дочери известного ресторатора заговорили еще в конце прошлого года. Молодые люди искусно шифровалась, но интернет-пользователи быстро вычислили их, обратив внимание, что тайные влюбленные отдыхают в одних и тех же местах.

1 2 3 4 5 Интернет-пользователи быстро рассекретили роман Саши Новиковой и Федора Инсарова

22 февраля Федор Инсаров (настоящее имя рэпера, — прим. Woman.ru) подтвердил отношения с Александрой Новиковой, показав в программе Comment Out на YouTube-канале «Чикен Карри» их совместное фото (да еще и с его родителями!).