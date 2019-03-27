Джастин Бибер заявил, что всегда будет любить Селену Гомес, но сейчас без ума от Хейли Болдуин

В последние недели в западных и российских СМИ активно обсуждают психологическое состояние Джастина Бибера. 25-летний певец не скрывает, что у него депрессия. На днях он вступил в переписку с фолловерами и не смог сдержаться.



Джастин Бибер пожинает плоды ранней популярности — певец уже не в силах справиться с депрессией и даже решил на время покинуть сцену, чтобы привести себя в порядок. Рядом с 25-летним артистом все время находится его супруга, 22-летняя Хейли Болдуин. Некоторых поклонников звезды это совершенно не устраивает и вместо того, чтобы морально поддерживать любимого певица, они выводят его из себя своими комментариями.

На днях одна из фанаток Бибера написала: «Ты не любишь Хейли! Ты женился на ней, чтобы выбесить Селену. К тому же, твоя жена спит с другими мужчинами».

1 2 3 4 Многие фанаты Селены Гомеса и Джастина Бибера до сих пор хотят, чтобы молодые люди были вместе

Джастин, которому сейчас лишние волнения ни к чему, не смог сдержаться и ответил на этот комментарий. «Это все абсурд! Зачем мне посвящать всю свою жизнь кому-то, жениться, чтобы якобы вернуть свою бывшую?» — вспылил артист и добавил, что Селена Гомес была, есть и будет важной частью его жизни и он будет любить ее всегда. Что же касается законной супруги, то «он по уши в нее влюблен и считает ее лучшим, что когда-либо с ним случалось». Джастин настоятельно попросил своих фанатов, если они таковыми, конечно, являются, не оскорблять его жену.