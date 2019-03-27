Хайди Клум, сестры Кардашьян, Лео Ди Каприо и другие звезды поздравили Дайану Росс с 75-летием

Если кто и умеет зажигать по-настоящему, так это диско-дивы прошлого, в число которых входит и Дайана Росс. Блистательная певица отметила день рождения в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса с танцами до рассвета.



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26 марта свой 75-й день рождения отметила легендарная Дайана Росс. По случаю юбилея певица закатила в одном из лос-анджелесских ночных клубов вечеринку, куда пригласила своих знаменитых друзей.

Дайана Росс

Дресс-код можно было не объявлять — на вечеринках одной из главных американских див всегда царит дух семидесятых и диско. А потому многие гости предпочли блестящие платья и сверкающие комбинезоны. Сама именинница была сногсшибательна в ярко-оранжевом наряде.

Единственным, кто отказался от праздничного аутфита, стал Леонардо Ди Каприо. На выходе из клуба папарацци подловили 44-летнего актера, скрывающего от них свое лицо под капюшоном худи.