Хайди Клум, сестры Кардашьян, Лео Ди Каприо и другие звезды поздравили Дайану Росс с 75-летием

26 марта свой 75-й день рождения отметила легендарная Дайана Росс. По случаю юбилея певица закатила в одном из лос-анджелесских ночных клубов вечеринку, куда пригласила своих знаменитых друзей.
Дресс-код можно было не объявлять — на вечеринках одной из главных американских див всегда царит дух семидесятых и диско. А потому многие гости предпочли блестящие платья и сверкающие комбинезоны. Сама именинница была сногсшибательна в ярко-оранжевом наряде.
Единственным, кто отказался от праздничного аутфита, стал Леонардо Ди Каприо. На выходе из клуба папарацци подловили 44-летнего актера, скрывающего от них свое лицо под капюшоном худи.