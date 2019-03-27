Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Том Круз запретил Николь Кидман присутствовать на свадьбе их сына

Западные СМИ трубят о предстоящей свадьбе приемного сына Тома Круза и Николь Кидман, 24-летнего Коннора. На церемонии бракосочетания будут все, кроме матери жениха. Так решил ее бывший муж.

В скором времени в Голливуде прозвучат свадебные колокола — под венец идут приемный сын Тома Круза и Николь Кидман Коннор и его возлюбленная по имени Сильвия. Молодую итальянку называют «саентологической принцессой» и считают лучшей партией для наследника самого известного саентолога в мире.

Все бы хорошо, вот только на торжестве не ждут мать жениха. Как пишет издание RadarOnline, Том Круз запретил Николь Кидман присутствовать на свадьбе. Всем известно, что актриса никогда не разделяла религиозные взгляды своего бывшего супруга и была расстроена, узнав, что их дети встали на сторону отца. 

24-летний Коннор слова не смеет сказать звездному родителю, а потому, как сообщают журналисты, не стал переубеждать отца изменить свое решение. 

Перейти к обсуждению 14


27 марта 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images
Теги

Николь Кидман, Том Круз

Реклама

14 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Красивой они были парой, Николь и Том. Жаль, что все так получилось.

  • Вот угораздило же ее в свое время.

  • Гость

    Красивой они были парой, Николь и Том. Жаль, что все так получилось.

    Никогда они не были красивой парой! Муж на голову ниже жены - это уже некрасиво. Николь вечно ходила сгорбившись и без каблуков, чтобы казаться ниже Тома. А, если учесть, что она ещё и ненавидела сайентологию, то есть, и во взглядах на жизнь они тоже были противоположностями, то, в чём красота? Ни внешне, ни внутренне они не подходили друг другу. Поэтому и разбежались. И, вторая жена - Кэти Холмс, тоже, как услышала, что муженёк хочет их единственную родную дочку в сайентологическую церковь затащить, так дала дёру без оглядки! А, Вы говорите "Красивой парой были"...)))

  • Если приемные дети ближе к отцу, это о многом говорит. Николь высокомерная, холодная никогда не нравилась. Вот пусть и сидит дома

  • Прощу прощения за невежество, скажите. а в чем ужас сайентологии? Если все жёны были так против этого учения - что там происходит?

  • Гость

    Прощу прощения за невежество, скажите. а в чем ужас сайентологии? Если все жёны были так против этого учения - что там происходит?

    а что хорошего в секте...любая секта-зло

  • Гость

    Прощу прощения за невежество, скажите. а в чем ужас сайентологии? Если все жёны были так против этого учения - что там происходит?

    Хаббард придумал свою религию для личного обогащения, вот и всё. А люди ведутся и относят свои деньги.Придумал свои понятия, написал свои книги. Фанатики считают их правдой, мошенники пропагандируют, продают свои товары. Короче, обычный сетевой маркетинг:)))Была я не нескольких семинарах ("покупайте книги", "приезжайте на семинары", ПЛАТИТЕ деньги)

  • Кидман бросила этих детей сразу же и ее вообще не волновали приемные дети. Дети нужны были Крузу, они жили с отцом, он ими и занимался.

  • сколько-сколько были женаты? до 2011? эмм, последние 13 лет замужем за Урбантом...Что за каша?

  • том круз окончательно чокнулся.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-03-27 15:37:00
118
[quote="Гостья" message_id="4654406"]Скоро значит развод будет, когда пары так долго вместе без детей, их рождение потом ещё больший кризис,чем для тех,кто был в отношениях дуэтом не так длительно.[/quote] А мои наблюдения показывают, что как раз наоборот. Пары, которые продолжительное время после брака жили без детей, дружно живут до сих пор, а те, которые были знакомы пару месяцев и женились по залету, уже почти все распались...
СМИ: Саша Савельева родила сына
58 Комментариев
Гость 2019-03-26 08:39:23.829
114
[quote="Гость" message_id="4652970"]хоть плачь...[/quote] Они это специально сделали? Внешность, макияж, одежда- глухая провинция из 90-х. Это выглядит как издевательство.
Русская красота в Америке: как выглядят победительница и участницы конкурса Miss Russian LA
57 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.