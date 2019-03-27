Том Круз запретил Николь Кидман присутствовать на свадьбе их сына

Западные СМИ трубят о предстоящей свадьбе приемного сына Тома Круза и Николь Кидман, 24-летнего Коннора. На церемонии бракосочетания будут все, кроме матери жениха. Так решил ее бывший муж.



В скором времени в Голливуде прозвучат свадебные колокола — под венец идут приемный сын Тома Круза и Николь Кидман Коннор и его возлюбленная по имени Сильвия. Молодую итальянку называют «саентологической принцессой» и считают лучшей партией для наследника самого известного саентолога в мире.

1 2 3 4 5 В ближайшее время Коннор Круз женится на своей возлюбленной Сильвии

Все бы хорошо, вот только на торжестве не ждут мать жениха. Как пишет издание RadarOnline, Том Круз запретил Николь Кидман присутствовать на свадьбе. Всем известно, что актриса никогда не разделяла религиозные взгляды своего бывшего супруга и была расстроена, узнав, что их дети встали на сторону отца.



24-летний Коннор слова не смеет сказать звездному родителю, а потому, как сообщают журналисты, не стал переубеждать отца изменить свое решение.