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Премия АПКиТ-2019: Бондарчук, Эрнст и Файзиев вышли в свет с молодыми женами

27 марта в Москве прошла церемония вручения VII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Мероприятие посетили главные продюсеры, режиссеры и актеры отечественного кинематографа. Многие — в компании своих вторых половинок.
Паулина Андреева и Федор Бондарчук
Паулина Андреева и Федор Бондарчук

В среду вечером в одном из залов столичного Центра международной торговли собрался весь свет российского кинематографа — премией АПКиТ награждали создателей лучших российских сериалов. 

Софья и Константин Эрнст
Софья и Константин Эрнст

Забежим вперед и сообщим, что лидером по количеству призов стал «Домашний арест» — креативная команда сериала поднималась на сцену восемь раз! Военная драма Кирилла Белевича «Крепость Бадабер» стала лучшим телевизионным фильмом. Награду за лучший мини-сериал разделили «Звоните ДиКаприо» и «Обычная женщина». Анна Михалкова, сыгравшая в последнем, получила премию за лучшую женскую роль.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

По красной дорожке в этот вечер прошлись Константин Эрнст в компании красавицы-супруги Софьи, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Евгений Стычкин и Ольга Сутулова. Редким совместным появлением порадовали и Светлана Иванова с Джаником Файзиевым.

Впрочем, самой обсуждаемой парой вечера стали Александр Цекало и его молодая жена. 58-летний продюсер впервые представил коллегам женщину, на которой женился меньше месяца назад. 

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28 марта 2019
Текст Алена Петровская
Фото Starface
Теги

Юлия Снигирь, Екатерина Волкова, Ольга Сутулова

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27 комментариев Добавить комментарий
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  • Паулина - красивая, необычная девушка. И обладающая вкусом к тому же.

  • Сейчас начнётся бомбежка в комментах ) PS Вилкова 👍

  • И какой пример эти денежные мешки подают остальным? Они правда думают, что эти молодухи их любят? Противно смотреть на эту пропаганду разложения общества.

  • Почти все в чёрном, мрачно как-то. Вилкова как деревня, не идёт ей этот наряд, простовато выглядит. А жена Цекало не по размеру платье выбрала, грудь не влезает.

  • Гость

    Почти все в чёрном, мрачно как-то. Вилкова как деревня, не идёт ей этот наряд, простовато выглядит. А жена Цекало не по размеру платье выбрала, грудь не влезает.

    А по мне, так она самая шикарная!

  • Прошу прощения,но что за две ондатры у Эрнста,вместо бровей.

  • Снигирь хороша чертовка)))

  • Иванова на бабу ежку похожа стала

  • Вот смотрю я на Цекало и думаю, что в раздетом виде он еще менее привлекателен. Это же ужас ужасный только представить интим с этим немолодым толстеньким коротышкой в кедиках...

  • Вилкова-Ума Турман.Похожи.Но простите. Это не актёры.Это сброд тусовщиков?да.Кого по протекции чей-нибудь снимают?да.Талантливые?Нет.Не красивых лиц,ни таланта.Даже если и не красивые ,но где талант?Постоянно одни и те же.Одним и тем же вручают премии,что-то ещё..Вот эта Дарина ярчайший пример как сейчас она превратится в яркую и талантливую актрису.Муж кооооонечно не при чем.ага ага 😁

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