Премия АПКиТ-2019: Бондарчук, Эрнст и Файзиев вышли в свет с молодыми женами

В среду вечером в одном из залов столичного Центра международной торговли собрался весь свет российского кинематографа — премией АПКиТ награждали создателей лучших российских сериалов.
Забежим вперед и сообщим, что лидером по количеству призов стал «Домашний арест» — креативная команда сериала поднималась на сцену восемь раз! Военная драма Кирилла Белевича «Крепость Бадабер» стала лучшим телевизионным фильмом. Награду за лучший мини-сериал разделили «Звоните ДиКаприо» и «Обычная женщина». Анна Михалкова, сыгравшая в последнем, получила премию за лучшую женскую роль.
По красной дорожке в этот вечер прошлись Константин Эрнст в компании красавицы-супруги Софьи, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Евгений Стычкин и Ольга Сутулова. Редким совместным появлением порадовали и Светлана Иванова с Джаником Файзиевым.
Впрочем, самой обсуждаемой парой вечера стали Александр Цекало и его молодая жена. 58-летний продюсер впервые представил коллегам женщину, на которой женился меньше месяца назад.