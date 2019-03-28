Премия АПКиТ-2019: Бондарчук, Эрнст и Файзиев вышли в свет с молодыми женами

27 марта в Москве прошла церемония вручения VII премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Мероприятие посетили главные продюсеры, режиссеры и актеры отечественного кинематографа. Многие — в компании своих вторых половинок.



Паулина Андреева и Федор Бондарчук

В среду вечером в одном из залов столичного Центра международной торговли собрался весь свет российского кинематографа — премией АПКиТ награждали создателей лучших российских сериалов.

Софья и Константин Эрнст

Забежим вперед и сообщим, что лидером по количеству призов стал «Домашний арест» — креативная команда сериала поднималась на сцену восемь раз! Военная драма Кирилла Белевича «Крепость Бадабер» стала лучшим телевизионным фильмом. Награду за лучший мини-сериал разделили «Звоните ДиКаприо» и «Обычная женщина». Анна Михалкова, сыгравшая в последнем, получила премию за лучшую женскую роль.



Юлия Снигирь и Евгений Цыганов

По красной дорожке в этот вечер прошлись Константин Эрнст в компании красавицы-супруги Софьи, Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Евгений Стычкин и Ольга Сутулова. Редким совместным появлением порадовали и Светлана Иванова с Джаником Файзиевым.

Впрочем, самой обсуждаемой парой вечера стали Александр Цекало и его молодая жена. 58-летний продюсер впервые представил коллегам женщину, на которой женился меньше месяца назад.