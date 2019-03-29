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Mать ребенка Александра Головина выиграла суд против Настасьи Самбурской

В конце января многие из нас следили за историей Светланы Белогуровой, которая подала в суд на Настасью Самбурскую. Напомним, экс-возлюбленная Александра Головина, родившая от него дочь, обвинила актрису в клевете — звезда «Универа» нелестно высказалась в адрес молодой матери. Теперь ей придется ответить перед законом.

В конце прошлого года в Сети активно обсуждали историю Александра Головина и Светланы Белогуровой, которая родила от него дочь. Напомним, актер до сих пор отказывается признавать свое отцовство. 

29 января Настасья Самбурская, тоже оказавшаяся частью этой истории, заявила, что внебрачный ребенок Александра Головина от Светланы Белогуровой был зачат в состоянии наркотического опьянения. Вскоре после этого молодая мама подала иск в адрес актрисы. Спустя два месяца суд вынес решение — звезде «Универа» придется ответить за свои слова.

28 марта адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы Светланы, сообщила на своей странице в Инстаграме, что информация, которую Самбурская сообщила в соцсетях, «признана порочащей честь и достоинство Белогуровой С.С.».

Настасья пока никак не прокомментировала эту ситуацию, а вот Светлана поблагодарила Екатерину и ее команду за помощь. «Нет слов! Я счастлива!» —написала девушка в Инстаграме. 

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29 марта 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Александр Головин, Александр Головин

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • ну хоть кто то начал ставить на место и отвечать за свои слова эту девицу!

  • Как вообще такое можно было доказать?

  • Гость

    ну хоть кто то начал ставить на место и отвечать за свои слова эту девицу!

    Эта девица оплачивала содержание нерадивой матери, еще и предоставив жилье бесплатно. За что перед девицей надо лбом в пол покланяться.

  • Она счастлива, что справедливость восторжествовала или получит кругленькую сумму, ввиде морального? А Самбурская, будет хоть знать цену ,своим высказываниям!

  • Эта девица оплачивала содержание нерадивой матери, еще и предоставив жилье бесплатно. За что перед девицей надо лбом в пол покланяться. ну блин это понятно, в этом она молодец конечно, ну зачем на всю страну ее чуть ли не наркоманкой называть, кому такое понравится, одной рукой гладит, другой по морде бьет..

  • А тест так и не сделали ещё..Головин молчит

  • Гость

    Эта девица оплачивала содержание нерадивой матери, еще и предоставив жилье бесплатно. За что перед девицей надо лбом в пол покланяться. ну блин это понятно, в этом она молодец конечно, ну зачем на всю страну ее чуть ли не наркоманкой называть, кому такое понравится, одной рукой гладит, другой по морде бьет..

    Как я понимаю, развязался конфликт, в котором Самбурскую полили грязью, которая вообще была ни при делах, третьей стороной, причем молча помогающая и оплачивающая. Самбурская грубая тетка, резкая, невоспитанная, этого не отнять, но справедливая.

  • Обожаю заголовки типа:жена мужа того парня!Пока поймёшь кто кем кому приходится голова болеть начинает

  • Гость

    ну хоть кто то начал ставить на место и отвечать за свои слова эту девицу!

    Давно пора проучить Самбурскую

  • Гость

    Эта девица оплачивала содержание нерадивой матери, еще и предоставив жилье бесплатно. За что перед девицей надо лбом в пол покланяться.

    Так пусть теперь Самбурская подаёт в суд и требует возмещения потраченных средств.

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