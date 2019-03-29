Mать ребенка Александра Головина выиграла суд против Настасьи Самбурской

В конце января многие из нас следили за историей Светланы Белогуровой, которая подала в суд на Настасью Самбурскую. Напомним, экс-возлюбленная Александра Головина, родившая от него дочь, обвинила актрису в клевете — звезда «Универа» нелестно высказалась в адрес молодой матери. Теперь ей придется ответить перед законом.



В конце прошлого года в Сети активно обсуждали историю Александра Головина и Светланы Белогуровой, которая родила от него дочь. Напомним, актер до сих пор отказывается признавать свое отцовство.



29 января Настасья Самбурская, тоже оказавшаяся частью этой истории, заявила, что внебрачный ребенок Александра Головина от Светланы Белогуровой был зачат в состоянии наркотического опьянения. Вскоре после этого молодая мама подала иск в адрес актрисы. Спустя два месяца суд вынес решение — звезде «Универа» придется ответить за свои слова.

28 марта адвокат Екатерина Гордон, представляющая интересы Светланы, сообщила на своей странице в Инстаграме, что информация, которую Самбурская сообщила в соцсетях, «признана порочащей честь и достоинство Белогуровой С.С.».

1 2 3 4 5 Пока неизвестно, как суд накажет Настасью Самбурскую за клевету

Настасья пока никак не прокомментировала эту ситуацию, а вот Светлана поблагодарила Екатерину и ее команду за помощь. «Нет слов! Я счастлива!» —написала девушка в Инстаграме.