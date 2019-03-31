«Плачущая тигрица»: история дрессировщицы Маргариты Назаровой, которая могла усмирить любого хищника, но не свое одиночество

Какой бы сильной ни была женщина, мир для нее перестает существовать, когда она лишается того, с кем прожила большую часть своей жизни. Так произошло с нашей героиней — знаменитой укротительницей тигров Маргаритой Назаровой, потерявшей славу, рассудок и смысл жизни после смерти любимого мужчины.

И опасна, и трудна — так можно сказать про профессию дрессировщика, в которую в 90% случаев идут мужчины. Впрочем, в истории укрощения хищников есть пять женских имен. И все они русские! Ирина Бугримова, Наталья Дурова, Марина Маяцкая, Людмила Шевченко и, конечно же, Маргарита Назарова. История жизни последней удивляет, восхищает, повергает в шок. Она прошла классический путь звезды — от всемирной славы до забвения, от ясного рассудка до полной его потери.



В биографии этой женщины было все и даже больше. Один немецкий плен, в котором она провела несколько лет, будучи подростком, закалил ее так, что ни одной жизненной проблеме, ни одному полосатому хищнику не удалось ее ни сломить, ни напугать. Мир этой блистательной, бесстрашной женщины рухнул лишь после смерти любимого мужчины, с которым она прожила четверть века.

Танцы в тылу врага

Маргарита Назарова родилась 26 ноября 1926 года в Царском Селе. По воспоминаниям звезды, ее детство было замечательным. Но все полетело в тартарары, когда началась война. 15-летняя девочка оказалась в немецком плену. Маргарите повезло (если в данной ситуации вообще можно использовать это слово) — она, владея иностранным языком, попала прислугой в обеспеченный дом. Его хозяин, увидев, какой пластикой обладает служанка, отправил ее подрабатывать в кабаре.

Недоброжелатели, коих у будущей звезды в скором времени появится много, называли эту главу ее биографии «черным пятном» и не упускали возможности отметить, что если бы не муж, Константин Константиновский, Назарова бы так и продолжала «задирать ноги и юбки». От такой участи девушку спас вовсе не супруг (до встречи с ним еще пройдет несколько лет), а русские солдаты. Весной 1945 года они ворвались в зал, где проходила репетиция. «Никак мы к немецким шлюхам попали? Так и перестрелял бы их всех», — заявил один из офицеров. Маргарита, услышав родную речь, прокричала звонким голосом: «Ребята, я — русская!». Солдаты помогли ей вернуться к родственникам, которые к тому моменту перебрались в Латвию.

Прекрасная и смелая

Послевоенное время было тяжелым, поэтому, невзирая на возраст и опыт, люди брались за любую работу. Так, 19-летняя Маргарита Назарова, узнав, что в Даугавпилсский театр набирают всех, кто хоть что-то умеет делать на сцене, устроилась танцовщицей. Она ничего не боялась и бралась за самые сложные номера, за что в скором времени получила прозвище «отчаянная балерина».

Адреналин кипел в крови девушки, и в скором времени она сменила балетную пачку на кожаные брюки и села на мотоцикл. По вертикальной стене отчаянная Назарова гоняла как заправский каскадер. Публика ревела от восторга. Впечатлен был и директор театра, уже известный тогда дрессировщик Константин Константиновский.

Итальянские страсти в цирковой семье

Поначалу их связывали, помимо рабочих, исключительно дружеские отношения. Но оба были молодыми (ей — 20, ему — 25) и красивыми, поэтому романтические прогулки по бульварам в скором времени переросли в страстный роман. Огня отношениям добавляло и то, что оба по натуре были ужасно ревнивыми. Уже став официальными мужем и женой, они регулярно устраивали своим соседям по подъезду шумные представления с битьем посуды, вызовом милиции, а иногда и психиатрической бригады.

И все же это была любовь. Назарова и Константиновский и дня не могли прожить друг без друга и благодарили судьбу и работу за то, что проводят вместе 24 часа в сутки. Он всегда был рядом, когда она выступала на сцене. Она сопровождала его во время съемок фильмов, для которых он готовил тигров и львов.

Назарова совершенно не боялась хищников! Она вообще была фантастически отважной женщиной, хотя со стороны казалась хрупким цветком. Так вот этот цветочек умел усмирять рассвирепевших животных одним лишь взглядом.

Популярность

Всенародная слава пришла к Назаровой после выхода на экраны фильма «Полосатый рейс». В нем непрофессиональной актрисе досталась главная роль. Кому за это стоит сказать спасибо? Товарищу Хрущеву.



Увидев Маргариту в картине «Укротительница тигров», где она была дублершей Людмилы Касаткиной, Никита Сергеевич заявил: «Такие героические женщины живут только в Советском Союзе. О них кино нужно снимать!». Разве пойдешь против воли генсека? Фильм вышел в прокат и имел грандиозный успех.

Константиновский и здесь ни на шаг не отходил от своей благоверной. Мало кому известно, что на дальнем плане в эпизоде с тиграми в воде рядом с хищниками находилась не Маргарита, совершенно не умевшая плавать, а ее супруг.

После премьеры фильма не только Назарова проснулась знаменитой, но и ее коллега по съемочной площадке — тигр Пурш.

Этот «котик» весом под 200 килограммов был любимым питомцем Маргариты. С ним она гуляла по городским улицам, катала его в машине и даже пару раз ходила с ним в ресторан.

Хищник смирно сидел возле стола и внимательно наблюдал за окружающими, не проявляя никакой агрессии. Люди вокруг тоже сидели, не двигаясь. Естественно, после подобных эпизодов Назарову стали считать не просто звездой, а буквально гением дрессировки.

Женщина признавалась: те годы были самыми счастливыми в ее жизни — успех в работе, любовь в семье, счастье материнства (в 1960-м у супругов родился сын Алеша), всесоюзная слава. Рухнуло все в один момент.

Станция конечная

17 июня 1970 года разделило жизнь Маргариты Назаровой на до и после. В этот день умер ее любимый супруг, верный друг, надежный товарищ и самый близкий на свете человек. По одной из версий, Константин Константиновский скоропостижно скончался после того, как тигрица ударила его лапой по голове, пропоров острыми когтями кожу. Началось воспаление, которое врачи не смогли остановить.

Смерть мужа нанесла сокрушительный удар по психологическому состоянию Маргариты Назаровой. Она была сама не своя и никак не могла справиться со стрессом. В работе с животными (тем более хищниками) это просто недопустимо. Беда не заставила себя ждать.

Во время одного из выступлений, когда тигр прыгал над головой артистки, она на секунду потеряла равновесие и пошатнулась. Животное дернулось и задело когтями голову Маргариты, практически сняв с нее скальп.

Потеря любимого мужчины, стресс на работе, невозможность управлять животными, которые раньше слушались ее беспрекословно, — все это повредило рассудок женщины. И врачи отправили Маргариту на полтора года в психиатрическую больницу.

В последний раз Назарова вышла на арену цирка в 1983-м, а после уехала в Нижний Новгород, где у нее была небольшая квартира. В ней главная советская звезда прожила почти два десятилетия. Впрочем, жизнью это плачевное существование нельзя было назвать. Женщина питалась скудно (а как иначе, если пенсия была нищенской) и ни с кем не общалась.

Единственным, перед кем открывались двери квартиры номер 17, был сын Леша. Молодой человек пошел по стопам родителей и стал дрессировщиком, только работал он не в России, а в Европе. Плотный гастрольный график не позволял ему часто бывать на родине, но при любой возможности он покупал билет и летел к матери.



С каждым приездом радости от встречи было все меньше: Алексей с ужасом смотрел на то, как угасала его родительница. Маргарита Назарова скончалась 25 октября 2005 года в возрасте 79 лет. Кошмарным финалом некогда блистательной звезды стало то, что о ее смерти узнали лишь спустя три дня… Соседи вызвали полицию, обратив внимание на подозрительную тишину в квартире.