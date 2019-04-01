Договор на донорство спермы, 200 кг яблок в год и восхищение Романом Абрамовичем: 10 неожиданных признаний от Лены Лениной

Портал Woman.ru продолжает рубрику «10 неожиданных признаний от звезды», где известные люди рассказывают неизвестные вещи о себе и своей жизни. На этот раз свои секреты раскрыла Лена Ленина.

Кажется, в современном мире сложно что-либо утаить. Тем более звездам. Ежедневно мы узнаем что-то новое о них по телевизору, радио, из газет, журналов и, конечно, интернета. Многое знаменитости сами рассказывают в своих интервью или социальных сетях, а что-то открывается миру случайно или через посредников. Но порой какие-то факты, на первый взгляд кажущиеся незначительными, нигде не упоминаются, а между тем именно они показывают нам известных людей в ином свете — более простыми, похожими на нас, приземленными.

Woman.ru решил выведать у российских знаменитостей 10 вещей, которых мы не знали о них ранее. Истории из детства, страхи, комплексы, тайны, предметы обожания, привычки, хобби — нам интересно все!

На этот раз героиней нашего материала стала Лена Ленина. Для Woman.ru бизнесвумен открыла собственные секреты и рассказала весьма неожиданные факты о себе.

1. Я коллекционирую договора на донорство спермы.

А все потому, что больше всего в жизни я всегда боялась, что мужчина при расставании заберет у меня ребенка. Поэтому при появлении на горизонте любого кандидата в мужья я заключала с ним шуточный договор донорства спермы. А то вдруг мы с ним полюбим друг друга и у нас случатся дети, а потом он захочет при разводе их забрать и будет меня шантажировать.

Ну а после подписания договора он, получается, не отец, а просто донор спермы, который продал мне свою клеточку. Прикол состоит в том, что ни один из этих «доноров» так никогда и не пересек черту конфетно-букетного периода и не вступил со мной в интимные отношения.

2. Самой первой моей работой был патентный поиск по применению коллоидного серебра в медицине.

Дело в том, что я родилась и выросла в научной среде. Мои родители, их родители и все друзья нашей семьи были учеными. Отец моей подруги занимался разработкой новых медицинских препаратов, содержащих коллоидное серебро. И как-то на каникулах припахал нас, школьниц, к патентному поиску. И даже заплатил за этот научный труд немного денег. Благодаря этой моей первой работе я знаю все о применении серебра в медицине.

3. Моя самая большая вредная привычка — много есть на ночь.

Целый день ношусь с одной встречи на другую и много времени провожу на переговорах, поэтому принимающий пищу орган занят. А я постоянно в стрессе и расслабиться и нормально поесть до позднего вечера не удается. И уже тогда я наедаюсь, хоть и всего полезного, но много.

4. Мой кумир — Роман Абрамович.

Я проинтервьюировала более сотни миллиардеров, наших и западных, но Роман Аркадьевич никогда не давал мне интервью. Поэтому мне приходилось интервьюировать его близкое окружение и анализировать его поступки по материалам в прессе. Так получилось, что его образ огламурился и «залегендировался» в моем представлении. Такой образ, бывает, исчезает при ближайшем рассмотрении.

Но мне кажется, что он всегда очень правильно поступает в бизнесе, принимает верные решения, никогда не ошибается и всегда побеждает. Если бы когда-нибудь он позволил мне подносить ему кофе, то я бы платила за это.

5. Самый неожиданный и быстрый подарок в моей жизни — это спортивный кабриолет Mercedes.

А самый дорогой — большая квартира в центре одной из мировых столиц.

6. Мою собачку Леопольду я назвала в честь самой дорогой виллы, которую мне удалось видеть.

У нее самый превосходный сад, самая роскошная архитектура и самый захватывающий дух панорамный вид на море. Она стоит полмиллиарда евро, и мне хочется верить, что когда-нибудь я куплю себе такой же домик. А пока о моей средиземноморской мечте напоминает моя маленькая йоркшерица.

7. Однажды влюбленный в меня поклонник предложил мне десять тысяч евро за то, чтобы провести с ним ночь.

Мне было лестно его внимание, но крайне оскорбительным показались как сама сумма, так и факт ее предложения. А главное, я точно знаю, что спать можно лишь с влюбленными и любимыми мужчинами. Поэтому я ему отказала.







8. Самую сложную прическу в моей жизни стилисты делали 7 часов.

И это была отнюдь не моя легендарная высокая укладка, за которую журнал Gala наградил меня специальной премией после Каннского кинофестиваля в 2015 году. О нет, это была… лысина! Вместо того, чтобы за 5 минут побрить меня налысо, мне натягивали на волосы очень плотную резиновую шапочку, а потом сложнейшим боди-артом камуфлировали разницу между кожей и резиной.

В конечном итоге «лысина» была украшена кучей стразов, и когда меня увидел покойный Иосиф Давыдович Кобзон (а он был чувствителен к лысинам), то не сдержался и сказал одно веселое слово из трех букв. В его аристократических устах это было признаком восхищения.

9. Я покупаю у знакомого французского фермера (!) двести килограммов яблок сорта «Джонаголд» в год.

И что самое удивительное, за это время их спокойно съедаю. Гости помогают. Но зато, покупая их в одном и том же проверенном месте, я беру яблоки с нижайшим содержанием нитратов, что проверяю с помощью нитратометра, и с яблонь, растущих вдали от дорог, чтобы не есть редкоземельные металлы из автомобильных выбросов газа.

10. Я дипломированный психолог и защищалась во Франции по специальности «Психология рекламы».

Рекламные ролики я рассматриваю как произведения искусства — в отличие от тех, кто в раздражении начинает переключать каналы. Вообще, прежде чем узнать у незнакомого человека, как его зовут или кто он по гороскопу, я анализирую его по Юнгу: иррационал, экстраверт сенсорик, интуит, логик или этик. И я знаю теперь, как за год стать звездой и раскрутить персональный бренд. Например, мечтает парень стать рэпером, а их сейчас много и сквозь их тесные ряды не пробиться. Тогда я предложу ему переодеться в синий комбинезон слесаря-сантехника и походить экспертом с гаечный ключом по телеэфирам, эпатируя зрителей красотой и эрудицией.

Разрыв шаблонов, неожиданный запоминающийся образ и незанятое место для устойчивой ассоциативной связи сделают свое дело: он станет самым известным сантехником в стране. А потом смело может зачитать рэп. Смена профессии из сантехника в рэпера пройдет так же легко, как когда-то прошла трансформация одной такой телеведущей Оли в певицу.