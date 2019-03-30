Миранда Керр подтвердила, что станет мамой в третий раз

В конце февраля мы писали о том, что 35-летняя Миранда Керр беременна. Тогда доказательством служили лишь снимки папарацци, на днях же догадки подтвердила сама модель.

Эван Шпигель и Миранда Керр вновь станут родителями

Общему ребенку Миранды Керр и Эвана Шпигеля Харту нет еще и года, а счастливые родители уже готовы подарить ему брата или сестру. На днях менеджер модели официально подтвердил, что супруги готовятся стать родителями во второй раз!

«Миранда, Эван, Флинн и Харт с нетерпением ждут день, когда смогут поприветствовать нового члена своей семьи», — цитирует представителя Керр Daily Mail.

Напомним, что для Миранды это уже третья беременность. Модель также растит 8-летнего сына Флинна, рожденного в браке с Орландо Блумом.

1 2 3 4 5 О том, что Миранда Керр беременна в третий раз, поклонники начали догадываться еще в начале года

Слухи об интересном положении Керр появились еще в начале года. Разглядывая фото в Инстаграме знаменитости, фолловеры начали подозревать, что она ждет ребенка, а снимки папарацци, которые мы увидели в феврале, лишь подтвердили догадки внимательных интернет-пользователей.