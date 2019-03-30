Миранда Керр подтвердила, что станет мамой в третий раз

Общему ребенку Миранды Керр и Эвана Шпигеля Харту нет еще и года, а счастливые родители уже готовы подарить ему брата или сестру. На днях менеджер модели официально подтвердил, что супруги готовятся стать родителями во второй раз!
Напомним, что для Миранды это уже третья беременность. Модель также растит 8-летнего сына Флинна, рожденного в браке с Орландо Блумом.
Слухи об интересном положении Керр появились еще в начале года. Разглядывая фото в Инстаграме знаменитости, фолловеры начали подозревать, что она ждет ребенка, а снимки папарацци, которые мы увидели в феврале, лишь подтвердили догадки внимательных интернет-пользователей.