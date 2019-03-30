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Миранда Керр подтвердила, что станет мамой в третий раз

В конце февраля мы писали о том, что 35-летняя Миранда Керр беременна. Тогда доказательством служили лишь снимки папарацци, на днях же догадки подтвердила сама модель. 
Эван Шпигель и Миранда Керр
Эван Шпигель и Миранда Керр вновь станут родителями 

Общему ребенку Миранды Керр и Эвана Шпигеля Харту нет еще и года, а счастливые родители уже готовы подарить ему брата или сестру. На днях менеджер модели официально подтвердил, что супруги готовятся стать родителями во второй раз!

«Миранда, Эван, Флинн и Харт с нетерпением ждут день, когда смогут поприветствовать нового члена своей семьи», —  цитирует представителя Керр Daily Mail.

Напомним, что для Миранды это уже третья беременность. Модель также растит 8-летнего сына Флинна, рожденного в браке с Орландо Блумом. 

  • Миранда Керр
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    О том, что Миранда Керр беременна в третий раз, поклонники начали догадываться еще в начале года
    Смотреть галерею

Слухи об интересном положении Керр появились еще в начале года. Разглядывая фото в Инстаграме знаменитости, фолловеры начали подозревать, что она ждет ребенка, а снимки папарацци, которые мы увидели в феврале, лишь подтвердили догадки внимательных интернет-пользователей.

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30 марта 2019
Текст Саша Белая
Фото Instagram
Теги

Миранда Керр

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну и правильно.

  • Вот НИКТО она мне, абсолютно. Но почему-то радуюсь за нее. Умница, красавица! Парня какого отхватила себе!

  • Муж у нее какой-то скользкий типок, отталкивающий прямо... Надеюсь, это всего лишь внешнее впечатление.А малышу здоровья.

  • Пусть родится красавица-дочь как сама Миранда!)))

  • Правильно, что ещё ей делать, детки будут красивые и умные.

  • А что ей ещё делать?) работать она больше не хочет, да и возраст уже не модельный. Единственный выход: удачное замужество и дети.

  • А что ей ещё делать?) работать она больше не хочет, да и возраст уже не модельный. Единственный выход: удачное замужество и дети.

  • Гость

    Муж у нее какой-то скользкий типок, отталкивающий прямо... Надеюсь, это всего лишь внешнее впечатление.А малышу здоровья.

    Так и не вас он замуж звал, вы страдать от его вида не будете.

  • Гость

    А что ей ещё делать?) работать она больше не хочет, да и возраст уже не модельный. Единственный выход: удачное замужество и дети.

    Зачем работать при грудных детях? Лучше все делать с умом, и заниматься детьми.

  • Красавцы! Молодцы!

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