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Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок

30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.
Вера Брежнева с дочерьми
Вера Брежнева растит двух дочерей

Вера Брежнева — дважды мама. Впервые радость материнства певица испытала 30 марта 2001-го — тогда на свет появилась девочка, которую назвали Соней. В этом году старшая дочь артистки празднует совершеннолетие. 

Больше года Соня живет в Америке, в то время как вся ее семья осталась в России. Именно поэтому Вера решила сделать дочери сюрприз в ее день рождения, приехав в Лос-Анджелес. Естественно, Соня была очень рада видеть маму в такой важный день.

«Сегодня 18 лет моему прекрасному продолжению... Естественно, мне не верится, поэтому я прилетела на другой континент на 2 дня, чтобы поздравить и убедиться, что эта взрослая, красивая, заботливая, чуткая, умная, талантливая девушка — моя дочь» (орфография и пунктуация автора сохранены), — написала Вера под видео, на котором запечатлена встреча мамы и дочери.

Поклонники и звездные друзья Брежневой написали много теплых поздравлений, а также выразили свое восхищение сюрпризом артистки. 

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30 марта 2019
Текст Саша Белая
Фото Instagram
Теги

Вера Брежнева, Вера Брежнева

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • Вау, без фотошопа девочка конкретный поросёнок, совсем другая в жизни.Какие то вагончики, ничего не поняла где она живет

  • Что же ты такую красивую,четкую,умную,любимую за океан-то отправила....Тщеславие покоя не дает. Даешь покорить мир и показать миру маман?

  • Зачем изображать сюрприз, как будто Соня не знала, что её мама прилетит?! И откуда Вера узнала, когда именно её доча выйдет на улицу? Понятно, что было оговорено заранее. А так конечно Вера молодец, но на 2 дня только?!

  • ***, какие они страшные..

  • Ко мне мама даже на час не приезжает. Не хочет. Внукам за 10 лет ни разу не звонила😢😢😢 Живем в 4 часах езды. А тут на другой континент мама к дочке прилетела. Она хорошая мама, все для детей делает. Я не о материальном..

  • Мама, она конечно хорошая. Молодец.А так мне она не нравится, после того как прочитала интервью Яны, это полный .....

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