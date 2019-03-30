Вера Брежнева преподнесла дочери на 18-летие неожиданный подарок

30 марта старшая дочь Веры Брежневой Соня празднует совершеннолетие. Певица сделала наследнице, пожалуй, самый лучший подарок.

Вера Брежнева растит двух дочерей

Вера Брежнева — дважды мама. Впервые радость материнства певица испытала 30 марта 2001-го — тогда на свет появилась девочка, которую назвали Соней. В этом году старшая дочь артистки празднует совершеннолетие.



Больше года Соня живет в Америке, в то время как вся ее семья осталась в России. Именно поэтому Вера решила сделать дочери сюрприз в ее день рождения, приехав в Лос-Анджелес. Естественно, Соня была очень рада видеть маму в такой важный день.

«Сегодня 18 лет моему прекрасному продолжению... Естественно, мне не верится, поэтому я прилетела на другой континент на 2 дня, чтобы поздравить и убедиться, что эта взрослая, красивая, заботливая, чуткая, умная, талантливая девушка — моя дочь» (орфография и пунктуация автора сохранены), — написала Вера под видео, на котором запечатлена встреча мамы и дочери.

1 2 3 4 Старшая дочь Веры Брежневой Соня теперь совершеннолетняя

Поклонники и звездные друзья Брежневой написали много теплых поздравлений, а также выразили свое восхищение сюрпризом артистки.