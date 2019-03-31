Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери

16 марта ушла из жизни Юлия Началова. Вся страна оплакивала безвременную кончину певицы. У Юлии осталась 12-летняя дочь Вера, и общественность гадала, с кем же теперь девочка будет жить.
30 марта второй супруг Началовой и отец Веры Евгений Алдонин пришел в программу «Привет, Андрей!», где прояснил ситуацию, касающуюся дочери. Конечно, футболист и его семья (Евгений женат и растит двухлетнего сына) были готовы принять девочку, однако выбор был за ней. И Вера захотела остаться жить с дедушкой и бабушкой.
«Верочке уже 12 лет, и с ее мнением необходимо считаться. Практически вся ее жизнь вращалась вокруг бабушки и дедушки. Таисия Николаевна занималась школой и всем, что касалось дополнительных кружков, а вокалом — дедушка. Жизнь с бабушкой и дедушкой для нее — абсолютно привычная ситуация», — заверил Алдонин.
Также Евгений признался, что сегодня его беспокоит судьба квартиры, которую он купил и подарил Юлии перед их свадьбой и оставил после развода.
Расставание супругов произошло из-за измены Началовой. «Это жизнь. Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил, я это принял, мы развелись», — рассказал Алдонин.
Однако после смерти Юлии выяснилось, что еще будучи в отношениях с хоккеистом, она по большой любви передала ему в собственность половину квартиры.
«На данный момент я пытаюсь выстроить диалог с Фроловым, пока он лишь сделал заявление, что ни к кому претензий не имеет. Но вопрос с квартирой остается открытым», — признался Евгений.
Алдонин призвал Фролова быть мужчиной и вернуть ребенку квартиру, которая изначально предназначалась ей. Евгений был весьма деликатен и отметил, что такой успешный и самодостаточный спортсмен как Александр сумеет сам приобрести себе недвижимость в случае надобности.
Футболист склоняется к тому, что, переписав на Александра половину квартиры, Юлия руководствовалась исключительно чувствами, эмоциями, именно поэтому держала данный факт в секрете ото всех.