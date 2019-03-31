Евгений Алдонин вспомнил, как Юлия Началова ушла к Александру Фролову, а затем переписала на него полквартиры, купленной для дочери

30 марта вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей!», героем которого стал второй супруг Юлии Началовой Евгений Алдонин. Футболист откровенно ответил на все вопросы Малахова.

Евгений Алдонин дал интервью Андрею Малахову

16 марта ушла из жизни Юлия Началова. Вся страна оплакивала безвременную кончину певицы. У Юлии осталась 12-летняя дочь Вера, и общественность гадала, с кем же теперь девочка будет жить.



30 марта второй супруг Началовой и отец Веры Евгений Алдонин пришел в программу «Привет, Андрей!», где прояснил ситуацию, касающуюся дочери. Конечно, футболист и его семья (Евгений женат и растит двухлетнего сына) были готовы принять девочку, однако выбор был за ней. И Вера захотела остаться жить с дедушкой и бабушкой.

Евгений пояснил, что большую часть времени дочь проводила как раз с ними, ведь Юлия нередко уезжала на гастроли и съемки.

«Верочке уже 12 лет, и с ее мнением необходимо считаться. Практически вся ее жизнь вращалась вокруг бабушки и дедушки. Таисия Николаевна занималась школой и всем, что касалось дополнительных кружков, а вокалом — дедушка. Жизнь с бабушкой и дедушкой для нее — абсолютно привычная ситуация», — заверил Алдонин.

Вера отлично ладит с папой, но приняла решение жить с бабушкой и дедушкой

Также Евгений признался, что сегодня его беспокоит судьба квартиры, которую он купил и подарил Юлии перед их свадьбой и оставил после развода.



Расставание супругов произошло из-за измены Началовой. «Это жизнь. Она встретила Александра Фролова в Америке. Я это пережил, я это принял, мы развелись», — рассказал Алдонин.

После развода футболист оставил квартиру бывшей супруге с пометкой, что она предназначается для их дочки.

Однако после смерти Юлии выяснилось, что еще будучи в отношениях с хоккеистом, она по большой любви передала ему в собственность половину квартиры.

Юлия Началова очень сильно любила Александра Фролова и в доказательство своих чувств переписала ему половину квартиры

«На данный момент я пытаюсь выстроить диалог с Фроловым, пока он лишь сделал заявление, что ни к кому претензий не имеет. Но вопрос с квартирой остается открытым», — признался Евгений.



Алдонин призвал Фролова быть мужчиной и вернуть ребенку квартиру, которая изначально предназначалась ей. Евгений был весьма деликатен и отметил, что такой успешный и самодостаточный спортсмен как Александр сумеет сам приобрести себе недвижимость в случае надобности.

1 2 3 4 5 Юлия Началова и Евгений Алдонин прожили в браке 5 лет

Футболист склоняется к тому, что, переписав на Александра половину квартиры, Юлия руководствовалась исключительно чувствами, эмоциями, именно поэтому держала данный факт в секрете ото всех.