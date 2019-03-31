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Супруг и друзья в зале, Ханна на сцене: Анастасия Тарасова с размахом отметила 25-летие

29 марта Анастасии Тарасовой исполнилось 25 лет. На следующий день модель устроила вечеринку в караоке по случаю юбилея. 

Анастасия Тарасова празднует юбилей — 29 марта ей исполнилось 25 лет. У модели есть все, о чем только можно мечтать, — любимый и любящий муж, дочь, карьера, друзья, популярность, достаток. Анастасия и сама признается, что абсолютно счастлива. 

30 марта супруга футболиста устроила вечеринку в караоке. На праздник по случаю юбилея были приглашены только самые близкие друзья Анастасии. Специально для Тарасовой в этот вечер выступила Ханна, исполнив все свои хиты. 

Судя по инстаграм-историям гостей, праздник прошел очень весело. Дмитрий и Анастасия весь вечер танцевали, обнимались, целовались и вообще не скрывали своих чувств. За вечер Тарасов исполнил в честь жены несколько треков. 

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31 марта 2019
Текст Саша Белая
Фото Instagram

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15 комментариев Добавить комментарий
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  • Ща Бузову очередной инфаркт долбанет. Зачем вы ее дразните? Итак пишет здесь за семерых по 200 постов в сутки, истекая злобой.

  • Бузовой он тоже песни пел

  • Гость

    Ща Бузову очередной инфаркт долбанет. Зачем вы ее дразните? Итак пишет здесь за семерых по 200 постов в сутки, истекая злобой.

    Пост не про Бузову. а про кость эск орт-которая отметила др со своим сожителем.

  • Гость

    Бузовой он тоже песни пел

    А у него всё по одному сценарию.Сначала неземная любовь и песенки,а потом развод.

  • Если бы не две прадыдущие жены, было бы очень мило, а так, только и думаешь "надолго ли?".

  • Всё как под копирку. Куча букетов с шарами - как Бузовой. Вечеринки с песнями. Как Бузовой. Он даже не заморачивется. Ну а танцы Костенко... Такое же танцевалньое образование, как и журналистское. Как ни крути, но она деревенщина, и этого не отнять. Не было бы внешности под вкус Тарасова, то вообще никакая - ни вкуса, не талантов, ни порядочности, ни искренности. Не фанатка Бузовой, но она хоть может сама себя обеспечить и не билась за имущество Тарасова. И те, кто пишет, что она бесится - наверно, сами долго сохнут по бывшим.

  • Какая у нее карьера, стесняюсь спросить?

  • Элис

    Всё как под копирку. Куча букетов с шарами - как Бузовой. Вечеринки с песнями. Как Бузовой. Он даже не заморачивется. Ну а танцы Костенко... Такое же танцевалньое образование, как и журналистское. Как ни крути, но она деревенщина, и этого не отнять. Не было бы внешности под вкус Тарасова, то вообще никакая - ни вкуса, не талантов, ни порядочности, ни искренности. Не фанатка Бузовой, но она хоть может сама себя обеспечить и не билась за имущество Тарасова. И те, кто пишет, что она бесится - наверно, сами долго сохнут по бывшим.

    А что про первую жену не пишите? Только бузихе он устраивал вечеринки? Бедный, кусает локти теперь, что с бузовой связался, да еще и 4 года жизни она отняла у него, а теперь уже третий год отмыться от нее не может.

  • А "я в тебе нашел абсолютно всё" пел?)) Молодец, Настька, не подвела - так и думала, что платье будет дорохо-бохато-щтоб всё блЯстело - образцовая деревенщина. Танцует не лучше, чем на том видео из машины

  • На стархите поинтереснее написано) все как есть, а тут прям все как в сказке подано ...

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