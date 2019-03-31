Супруг и друзья в зале, Ханна на сцене: Анастасия Тарасова с размахом отметила 25-летие

Анастасия Тарасова празднует юбилей — 29 марта ей исполнилось 25 лет. У модели есть все, о чем только можно мечтать, — любимый и любящий муж, дочь, карьера, друзья, популярность, достаток. Анастасия и сама признается, что абсолютно счастлива.
30 марта супруга футболиста устроила вечеринку в караоке. На праздник по случаю юбилея были приглашены только самые близкие друзья Анастасии. Специально для Тарасовой в этот вечер выступила Ханна, исполнив все свои хиты.
Судя по инстаграм-историям гостей, праздник прошел очень весело. Дмитрий и Анастасия весь вечер танцевали, обнимались, целовались и вообще не скрывали своих чувств. За вечер Тарасов исполнил в честь жены несколько треков.