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Сергей Лазарев опубликовал свое голое фото из постели

Фанатки обожают Сергея Лазарева не только за прекрасный вокал, но и за безупречное тело. На радость поклонницам певец опубликовал снимок себя обнаженного.
Сергей Лазарев
Сергей Лазарев — обладатель шикарного телосложения

Сергей Лазарев имеет многомиллионную армию поклонниц, и это неудивительно, ведь он не только выдающийся артист, но и чертовски привлекательный мужчина. Певец много работает над собой: ведет здоровый образ жизни, правильно питается и регулярно занимается спортом. 

На днях, судя по всему, Сергей решил похвастаться результатом своих трудов, опубликовав в Инстаграме фото из постели.

На снимке хорошо видно, что Лазарев полностью обнаженный. «Доброе утро, красивый мир», — ненавязчиво подписал кадр певец.

  • Сергей Лазарев
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    Сергей Лазарев поделился снимком из постели, на котором видно, что он полностью голый
    Смотреть галерею

Поклонницы, естественно, пришли в полный восторг. «Да простит меня супруг. Пожалуй, рассмотрю фото поближе», «Так, повысим яркость экрана...», «Не знаю насчет мира, но фото точно прекрасное», «Подлил масла в огонь», — не унимались подписчицы. К слову, фанаток также интересовало и другое: кто выступил фотографом Сергея. А у вас есть варианты? 

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31 марта 2019
Текст Саша Белая
Фото Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Хармонииии😂

  • Да уж, интрига, кто выступил в качестве фотографа ))) какой-то фотограф

  • А кто сделал фото? Друх?)) Стройный, но весь в веснухах и грудная клетка немного впалая, ВДГК 1 степени

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