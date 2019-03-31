Сергей Лазарев опубликовал свое голое фото из постели

Фанатки обожают Сергея Лазарева не только за прекрасный вокал, но и за безупречное тело. На радость поклонницам певец опубликовал снимок себя обнаженного.

Сергей Лазарев — обладатель шикарного телосложения

Сергей Лазарев имеет многомиллионную армию поклонниц, и это неудивительно, ведь он не только выдающийся артист, но и чертовски привлекательный мужчина. Певец много работает над собой: ведет здоровый образ жизни, правильно питается и регулярно занимается спортом.

На днях, судя по всему, Сергей решил похвастаться результатом своих трудов, опубликовав в Инстаграме фото из постели.

На снимке хорошо видно, что Лазарев полностью обнаженный. «Доброе утро, красивый мир», — ненавязчиво подписал кадр певец.

1 2 3 4 5 Сергей Лазарев поделился снимком из постели, на котором видно, что он полностью голый

Поклонницы, естественно, пришли в полный восторг. «Да простит меня супруг. Пожалуй, рассмотрю фото поближе», «Так, повысим яркость экрана...», «Не знаю насчет мира, но фото точно прекрасное», «Подлил масла в огонь», — не унимались подписчицы. К слову, фанаток также интересовало и другое: кто выступил фотографом Сергея. А у вас есть варианты?