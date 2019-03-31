«Я видела ток, который бежал по стенам и потолку»: Айза Анохина рассказала, как ее семья чудом спаслась, когда в их дом ударила молния

30 марта Айза Анохина написала пост, в котором призналась, что пережила самую страшную ночь в своей жизни. Оказалось, что в их балийский дом ударила молния, и часть здания загорелась.

Айза Анохина рассказала о происшествии в их доме

Айза Анохина делится абсолютно всем со своей аудиторией. Вот и 30 марта бизнесвумен рассказала подписчикам, что произошло с ее семьей на днях.



«Время было около двух ночи. Мы с Димой еще не спали. Но уже были готовы засыпать. Я сидела на краю кровати, когда начался сильный дождь, и мы слушали грозу. В какой-то момент удар грома был такой сильный, что мы услышали взрыв, и сомнений, что это произошло у нас на участке, не было. Дом полностью озарило вспышкой. И, может, это галлюцинация от сильного шока, но я видела этот ток, который бежал по стенам и потолку!» — начала свой рассказ Айза.

По словам Анохиной, когда молния ударила в дом, тут же повсюду погас свет.

«Я за долю секунды, перепрыгнув кровать, оказалась в комнате детей! Схватила Элвиса из кроватки и потащила Сэма. И тут я вижу с балкона огромный взрыв и пламя! Так сильно светило, что было ощущение, что горит и байк, и машина, и ворота в дом (но это было не так)!» — продолжила бизнесвумен.

Бизнесвумен призналась, что по-настоящему испугалась

«Я с детьми побежала в другую комнату за фонарем, а так как идет адский ливень, мраморный пол заливало водой! И, конечно же, я со свистом грохнулась! С Элвисом на руках! Ну и, конечно же, по классике жанра, на нас упал огромный вентилятор! Все это сопровождается громом, вспышками молнии и дождем! Сэм быстро размотал нас от вентилятора! Я весь удар приняла на себя, не повредив Элвиса», — вспоминала Айза.

Из-за молнии в какой-то части дома начался пожар.

«Дима успел сбегать вниз, найти огнетушитель, прибежать к нам и неестественным голосом сказать: ''Все хорошо! Без паники! С нами ничего не произойдет!''. Нас трясло от страха! В прямом смысле этого слова! Мы тряслись!» — продолжала Анохина.



К счастью, Дмитрию удалось потушить огонь, хотя, по словам бизнесвумен, молнии продолжали бить повсюду. «Мы потом долго сидели на кровати и от шока смеялись. Это наша семейная реакция на страх. Я даже не могу представить, что было, если бы мы были дома без папы. Теперь он стал по-настоящему героем для всех нас», — написала Айза.



1 2 3 4 5 Дмитрий и Айза Анохины на днях боролись со стихией

Бизнесвумен призналась, что по-прежнему еще не пришла в себя. «Я до самого утра не могла заснуть. Ходила из угла в угол. Дима лег спать с Сэмом, а я с Элвисом. Дети не так сильно испугались, как мы... Это был один из самых страшных дней в нашей жизни. И я не очень хочу, чтобы он повторился. В такой момент понимаешь, что ты никто в этом маленьком мире. А только гость этой вселенной, у которой свои законы... Законы природы», — в завершение добавила Анохина. Подписчики порадовались, что все обошлось, отметив, что Дмитрий — настоящий мужчина, за чьей спиной ничего не страшно.