С небес на небеса: знаменитые люди, погибшие в авиакатастрофах

Самолет считается самым безопасным видом транспорта, но ежегодно забирает тысячи человеческих жизней. Мы вспоминаем трагедии, жертвами которых стали российские и западные знаменитые люди.

Новость о гибели Натальи Филевой прозвучала в воскресенье вечером как гром среди ясного неба. Напомним, в последний день марта стало известно, что совладелица компании S7 и одна из пяти самых богатых женщин России погибла в результате авиакатастрофы. В официальном заявлении пресс-службы говорится, что частный самолет Epic LT, на котором Наталья летела вместе со своим отцом, разбился при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне. Другие обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Эксперты лишь успели рассказать журналистам, что аэропорт Эгельсбах, столь любимый среди владельцев частных джетов, считается одним из самых опасных в Европе — из-за туманов и отсутствия навигационной системы, которая используется при заходе на посадку по приборам. Тем временем и сама модель самолета является, по мнению специалистов, одной из самых непростых в пилотировании.



Читая подобные сообщения, в очередной раз убеждаешься, что перед лицом авиакатастрофы все равны. И звезды тоже падают. Причем не в переносном, а в самом буквальном — и трагическом — смысле этого слова.

Доктор Лиза, 2016 год

25 декабря 2016 года не стало Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза. Она и еще 91 пассажир (среди которых также были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты федеральных каналов) самолета ТУ-154 погибли в Черном море — лайнер разбился по пути из аэропорта Адлера в Сирию.

Пять месяцев эксперты тщательно изучали причины крушения. Говорили и о возможном перегрузе самолета, и возникших на борту технических неполадках. Итоговое заключение было таким: причиной гибели Ту-154 стало нарушение пространственной ориентировки командира судна Романа Волкова.

За две недели до своего последнего полета Доктор Лиза произносила речь на вручении государственной премии в Кремле: «Завтра я лечу в Донецк, а оттуда — в Сирию, так же, как и другие добровольцы. И мы не уверены, что вернемся живыми. Потому что война — это ад на земле. И я знаю, о чем говорю».

Лех Качиньский, 2010 год

В этом году в Польше отметят девятую годовщину смерти президента Леха Качиньского, первой леди страны, а также десятка представителей польской военной и политической элиты — все они погибли в авиакатастрофе под Смоленском.

10 апреля 2010 года должны были состояться траурные мероприятия, посвященные 70-й годовщине «катынского расстрела». Для участия в мероприятиях из Польши вылетела группа высокопоставленных чиновников во главе с президентом страны Лехом Качиньским. Самолет Ту-154М, принадлежавший польским ВВС, не долетев до места назначения несколько минут, рухнул на землю и загорелся. Погибли все 88 пассажиров и 8 членов экипажа.

Версии трагедии были самые разные, вплоть до теракта на борту самолета, однако, международная комиссия сделала другой вывод. К катастрофе привела ошибка пилота. В тот день над Смоленском стоял густой туман, и самолет можно (и нужно) было посадить на запасном аэродроме, но командир по каким-то причинам решил не делать этого.

Алия, 2001 год

В 2001 году в результате авиакатастрофы оборвалась жизнь 22-летней певицы Алии. Ее называли «принцессой R&B» и той, которая, проживи она чуть дольше, могла бы затмить Бейонсе.

25 августа самолет, на котором певица и группа музыкантов, танцоров и стилистов, принимающих участие в съемках клипа на песню Rock the Boat, вылетела на маленьком легкомоторном самолете с острова Абако (что на Багамах) во Флориду. Воздушное судно упало практически сразу же — через 60 метров от взлетной полосы. От полученных ожогов и травмы головы Алия скончалась на месте — по словам прибывших медиков, шансов выжить у нее не было.

Результаты расследования трагедии шокировали общественность. По данным экспертов, у сидевшего за штурвалом пилота Луи Моралеса III не было лицензии, зато были следы алкоголя и наркотиков в крови. К катастрофе привело и то, что самолет был перегружен багажом, да и количество людей превышало допустимые нормы.

Родственники Алии рассказали журналистам, что трагедии можно было бы избежать, если бы она подождала до следующего утра — на это время был забронирован рейс другого самолета, но певица хотела как можно скорее вернуться домой.

Джон Кеннеди-младший, 1999 год

16 июля 1999 года небольшой самолет Piper PA-32R-301 Saratoga II вылетел из американского штата Кентукки в штат Массачусетс — на остров Мартас-Винъярд. На борту частного лайнера находилось всего лишь три пассажира — все с фамилией Кеннеди. Старший сын президента США Джон, его супруга Кэролин и ее сестра Лорен летели на свадьбу своей родственницы Рори Кеннеди. 40-летний Джон, который лично управлял самолетом, сообщил диспетчерам о вылете в 20:38, а в 21:41воздушное судно пропало с радаров.

Как позже сообщат эксперты, самолет упал в Атлантический океан из-за плохой видимости и ошибки пилота. И если первое никто и не пытался оспорить (про туман в тот вечер говорили многие), то второе вызвало удивление — по имеющимся данным, Джон был опытным пилотом и к тому же часто летал тем маршрутом. Известно также, что в день катастрофы правая нога Кеннеди была в гипсе, из-за чего Кэролин даже пыталась отговорить мужа от полета, но тот настоял на своем…

Надо отметить, что эта была далеко не первая авиакатастрофа, унесшая жизни представителей рода Кеннеди. В 1948 году родная сестра Джона Кэтлин «Кик» Кавендиш погибла вместе со своим женатым любовником, графом Питером Фицуильямом.

Молодые люди направлялись на выходные в Канны. К северу от горы Ардеш самолет попал в шторм, который привел к крушению лайнера и гибели всех пассажиров. Кик была найдена в своем кресле, пояс пристегнут, обувь сброшена. Ей было всего 28 лет.

Юрий Гагарин, 1968 год

Смерть в небе настигла и одного из самых известных летчиков в мире — Юрия Гагарина. В апреле 1961 года она стал первым человеком, побывавшем в космосе, а спустя семь лет трагически погиб во время испытательного полета.

Как подобное могло произойти с профессионалом своего дела неизвестно и сегодня, 58 лет спустя. «Несчастливое стечение обстоятельств», — гласило официальное заключение экспертов. Документы о катастрофе оставались засекреченными на протяжении нескольких десятилетий, что лишь подогревало слухи о тайне, которую от нас скрывают.

Правду решил раскрыть еще один знаменитый космонавт Алексей Леонов. По его словам, падение самолета Гагарина была спровоцировано пролетевшим всего в 10-15 метрах от него на сверхзвуковой скорости СУ-15, за штурвалом которого сидел советский летчик. Имя его до сих пор неизвестно общественности. Попросту говоря, Гагарина «сдуло» с траектории, и он, потеряв контроль, упал в лесном массиве во Владимирской области.

Георг, принц Кентский, 1942 год

Дядя Елизаветы II оставил свой след в истории, но не как мудрый правитель или истинный патриот — Георга Кентского интересовали лишь светские мероприятия и собственная личная жизнь. А она, несмотря на официальный статус женатого мужчины, была у него весьма насыщенной. Секретным службам приходилось прикладывать немало усилий, чтобы скрывать от общественности все похождения британского принца, известного своими многочисленными бисексуальными связями.

Член британской королевской семьи погиб 15 августа 1942. Авиакатастрофа случилась по пути на базу ВВС. Туда вместе с Георгом направлялись еще 11 человек.

Погода была ясная, судном управляли опытные пилоты, но по какой-то причине самолет отклонился от курса и врезался в скалу. Считалось, что в той катастрофе погибли все пассажиры, однако спустя некоторое время выяснилось, что одному удалось выжить — стрелку Эндрю Джеку. Его сестра делилась в своих воспоминаниях, как, придя навестить брата в больнице, она застала в его палате двух неизвестных мужчин, которые попросили ее удалиться, а Эндрю — подписать документы о неразглашении. Именно этот факт, а так же то, что о кончине одного из Виндзоров практически не найти никакой информации, говорит о том, что смерть Георга была неслучайной.

Кэрол Ломбард, 1942 год

Актриса Кэрол Ломбард известна не своими ролями в кино, а тем, что была самой большой любовью в жизни знаменитого Кларка Гейбла. С актером она прожила всего лишь три года — ее внезапная кончина поставила точку в семейной жизни одной из самых красивых пар Золотого Голливуда.

Авиакатастрофу эффектной блондинке предсказала прорицательница — к ней тогда обратилась мать Кэрол, которая шагу не могла ступить без пророчеств и гаданий. Актрису уговаривали поехать поездом, но она так спешила домой к любимому супругу, что решила положиться на судьбу и бросила монетку — ей выпал самолет. Через пятнадцать минут после взлета воздушное судно разбилось в горах штата Невада — погибли все, кто был на борту.

Кларк Гейбл был оглушен сообщением о внезапной кончине красавицы-жены. Пожарники передали ему с места аварии найденные сережки с бриллиантами и рубинами, которые он подарил Кэрол на Рождество. Позднее актер сделал из них медальон и носил его до тех пор, пока вновь не женился. А случилось это через семь лет после трагедии.