Елена Корикова объявила, что беременна

Елена Корикова взбудоражила своих подписчиков в Инстаграме. 46-летняя актриса сообщила, что станет мамой во второй раз.



Актриса Елена Корикова является активным пользователем соцсетей и часто делится с поклонниками фотографиями с театральных репетиций, светских мероприятий или же просто публикует личные кадры. Во вторник вечером один из таких появился на ее странице.



«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь...Лучше от меня узнаете, чем от желтой прессы», — написала звезда, опубликовав фото, на котором позирует с большим животом.

1 2 3 4 Елена Корикова удивила своих фолловеров

Поклонники артистки обалдели от такой новости, затем дружно принялись поздравлять звезду «Бедной Насти» с этим радостным событием. Только потом большинство из них догадались, что на момент публикации на календаре еще было 1 апреля, и данный пост, скорее всего, является шуткой.