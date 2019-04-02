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Елена Корикова объявила, что беременна

Елена Корикова взбудоражила своих подписчиков в Инстаграме. 46-летняя актриса сообщила, что станет мамой во второй раз.

Актриса Елена Корикова является активным пользователем соцсетей и часто делится с поклонниками фотографиями с театральных репетиций, светских мероприятий или же просто публикует личные кадры. Во вторник вечером один из таких появился на ее странице.

«Не хотела признаваться, но тут уже не скроешь...Лучше от меня узнаете, чем от желтой прессы», — написала звезда, опубликовав фото, на котором позирует с большим животом.

Поклонники артистки обалдели от такой новости, затем дружно принялись поздравлять звезду «Бедной Насти» с этим радостным событием. Только потом большинство из них догадались, что на момент публикации на календаре еще было 1 апреля, и данный пост, скорее всего, является шуткой. 

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02 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Instagram
Теги

Елена Корикова

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Вот это дааа , неожиданно...если сама то молодчина ,хотя ....

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