Джессика Симпсон призналась, что ей сложно восстановиться после третьих родов

19 марта 38-летняя Джессика Симпсон родила третьего ребенка. Певица и ее муж Эрик Джонсон назвали новорожденную дочь Берди.
Знаменитость предельно откровенно рассказывала интернет-пользователям о проблемах, с которыми она столкнулась во время ожидания малышки. За время беременности Симпсон поправилась почти на 40 килограммов и страдала от сильной отечности, не говоря уже о том, что за пару дней до родов она перенесла тяжелое простудное заболевание.
На днях Джессика решила сообщить фолловерам, как чувствует себя после недавних родов.
«Кесарево — это не шутка! Однако при мысли об ожидании малыша мы все забываем, что идем на сложнейшую операцию, после которой долго приходим в себя», — написала певица в своем микроблоге.
Джессика пока не поделилась своим снимком после родов. Вероятно, звезде действительно нелегко прийти в себя после таких тяжелых месяцев.
Woman.ru желает здоровья и скорейшего восстановления молодой маме!