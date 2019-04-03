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Джессика Симпсон призналась, что ей сложно восстановиться после третьих родов

Совсем недавно Джессика Симпсон стала мамой в третий раз. Певица не скрывала от фолловеров, как протекает ее беременность. А теперь Джессика поведала, как себя чувствует после родов.
Джессика Симпсон
 

19 марта 38-летняя Джессика Симпсон родила третьего ребенка. Певица и ее муж Эрик Джонсон назвали новорожденную дочь Берди.

Знаменитость предельно откровенно рассказывала интернет-пользователям о проблемах, с которыми она столкнулась во время ожидания малышки. За время беременности Симпсон поправилась почти на 40 килограммов и страдала от сильной отечности, не говоря уже о том, что за пару дней до родов она перенесла тяжелое простудное заболевание.

Джессика Симпсон
 

На днях Джессика решила сообщить фолловерам, как чувствует себя после недавних родов.

По словам звезды, ей довольно нелегко дается восстановление после кесарева сечения.

«Кесарево — это не шутка! Однако при мысли об ожидании малыша мы все забываем, что идем на сложнейшую операцию, после которой долго приходим в себя», — написала певица в своем микроблоге. 

Джессика пока не поделилась своим снимком после родов. Вероятно, звезде действительно нелегко прийти в себя после таких тяжелых месяцев.

Woman.ru желает здоровья и скорейшего восстановления молодой маме!

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03 апреля 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram, Legion-Media.ru

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Как же она любит нагнетать и преувеличивать!!! Она сама от себя не устала?

  • Ещё бы ... Не ей одной

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