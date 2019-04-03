Анна Бузова опровергла слухи о дружбе с супругой Дмитрия Тарасова

В последнее время пользователи Сети активно обсуждают возможные дружеские отношения между Анной Бузовой и Анастасией Тарасовой. На днях сестра ведущей «Дома-2» решила расставить все точки над i.

Анна Бузова прокомментировала информацию о том, что дружит с Анастасией Тарасовой

На протяжении вот уже нескольких дней в прессе муссируются слухи о том, что Анна Бузова и Анастасия Тарасова являются подругами. Жаркие споры спровоцировала сама супруга футболиста, опубликовав в день своего 25-летия видео с вечеринки, на котором пользователи Сети якобы заметили сестру телеведущей. Первое время Анна не давала никаких комментариев относительно этой ситуации, однако на днях все же решила высказаться.

Так, Бузова-младшая поделилась в своем Инстаграме серией видео, на которых опровергает домыслы о том, что находится в дружеских отношениях с женой Дмитрия Тарасова.

1 2 3 4 5 По словам Бузовой-младшей, она сосредоточена исключительно на своей личной жизни и близких людях

В опубликованных роликах Анна просит интернет-пользователей не распространять лживую информацию касательно ее личных отношений с кем бы то ни было. «Я занимаюсь своим любимым делом, живу своей жизнью, своим любимым человеком, общаюсь с очень узким кругом людей», — заявила она.

