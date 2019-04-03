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Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова

Холодная война между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым не заканчивается. На этот раз ирландский боец позволил себе грубое высказывание в адрес супруги своего соперника.
Конор Макгрегор пошутил над супругой Хабиба Нурмагомедова
Конор Макгрегор пошутил над супругой Хабиба Нурмагомедова

Несколько дней назад 30-летний Конор Макгрегор сообщил о том, что больше не будет выступать в состязаниях ММА. Его уход из спорта тут же прокомментировал давний соперник, 30-летний чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. «В джунглях может быть только один король», — написал тогда он в своем Твиттере (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

По всей видимости, это высказывание сильно оскорбило Конора, желавшего уйти из спорта с высоко поднятой головой. 2 апреля в той же социальной сети Макгрегор решил продолжить словесную перепалку с оппонентом и опубликовал очередную провокационную запись. Боец показал подписчикам свадебное фото Хабиба с женой, лицо которой покрыто чадрой согласно традициям ислама, написав: «Твоя жена — полотенце».

Публикация вызвала широкий общественный резонанс.
  • Хабиб Нурмагомедов с женой
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    Спортсмен опубликовал в Твиттере фото своего соперника с супругой, назвав ее «полотенцем»
    Смотреть галерею

Вскоре после этого пост Конора исчез. По всей видимости, спортсмен понял, что перегнул палку. Впрочем, до Хабиба дошла информация о поступке его соперника. На оскорбление отреагировал агент чемпиона UFC Али Абдель-Азиз. Он отметил, что своей «шуткой» Конор оскорбил не только семью Нурмагомедова, но и всех мусульман мира, и за это ему вскоре придется ответить.

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03 апреля 2019
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram

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14 комментариев Добавить комментарий
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  • Фото невесты смешное, ситуация страшная)

  • Почему мне так смешно)) просто ор

  • Ахаха))

  • Гость

    Почему мне так смешно)) просто ор

    /// не только вам смешно.. полотенце)), блин бедные у них невесты, ничегошеньки и не увидела на свадьбе)

  • Ну всё ...ему хана....

  • ой, что будет...... ахаха

  • Он провоцирует, а тупой народ думает что это "война")

  • просветите, а что у них с ушами?

  • Бедеая невеста, как она дышит вообще?? Можно и в обморок упасть

  • Исламисты, особенно радикальные, такое не простят. Они вообще многое делают для показа всему миру, а тут такой резонанс будет. Так что готовься, мак грегор(((

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