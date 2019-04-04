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Главные звезды «Игры престолов» собрались на премьере последнего сезона сериала

3 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера первой серии восьмого, заключительного, сезона «Игры престолов». На красной дорожке перед Radio City Music Hall позировали практически все актеры, исполнившие главные роли в сериале. 
Эмилия Кларк и Кит Харингтон
Эмилия Кларк и Кит Харингтон

В это сложно поверить, но «Игра престолов» завершилась. Создатели популярного сериала, стартовавшего в 2011 году, представили заключительный восьмой сезон. На премьере первой серии собрались исполнители главных ролей. 

Натали Дормер
Натали Дормер

Натали Дормер позировала фотографам в эффектном черном платье, Гвендолин Кристи была одета в кутюрный наряд Iris van Herpen, Эмилия Кларк — в Valentino. 

Гвендолин Кристи
Гвендолин Кристи

Некоторые из знаменитостей пришли на мероприятие в компании своих вторых половинок. Софи Тернер сопровождал жених Джо Джонас, Кита Харингтона — супруга Роуз Лесли. Рядом с Питером Динклэйджем была его жена Эрика Шмидт. 

Мировая премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля, российские поклонники сериала увидят первую серию на следующий день. 

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04 апреля 2019
Текст Алена Петровская
Фото Getty Images
Теги

Аманда Пит, Мэйси Уильямс, Мэйси Уильямс

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Лиза Боне просто невероятная. Очень красивая. Я прям глаз не могу оторвать))))

  • У Гвендолин Кристи очень удачный образ, красиво

  • Ну кто вот сделал такой жуткий макияж Эмилии Кларк?! Взяли и испортили ей весь образ(((( Обидно... У Лизы Боне что-то вид уставший слегка, а так да, она действительно красотка!

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