Главные звезды «Игры престолов» собрались на премьере последнего сезона сериала

3 апреля в Нью-Йорке состоялась премьера первой серии восьмого, заключительного, сезона «Игры престолов». На красной дорожке перед Radio City Music Hall позировали практически все актеры, исполнившие главные роли в сериале.

Эмилия Кларк и Кит Харингтон

В это сложно поверить, но «Игра престолов» завершилась. Создатели популярного сериала, стартовавшего в 2011 году, представили заключительный восьмой сезон. На премьере первой серии собрались исполнители главных ролей.

Натали Дормер

Натали Дормер позировала фотографам в эффектном черном платье, Гвендолин Кристи была одета в кутюрный наряд Iris van Herpen, Эмилия Кларк — в Valentino.

Гвендолин Кристи

Некоторые из знаменитостей пришли на мероприятие в компании своих вторых половинок. Софи Тернер сопровождал жених Джо Джонас, Кита Харингтона — супруга Роуз Лесли. Рядом с Питером Динклэйджем была его жена Эрика Шмидт.

Мировая премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля, российские поклонники сериала увидят первую серию на следующий день.