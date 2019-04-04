Наша дорогая: Настя Ивлеева светит кольцом за несколько миллионов рублей

В последнее время Настя Ивлеева все чаще дает интернет-пользователям пищу для размышлений на тему ее отношений с Элджеем. Так, на днях девушка снова как бы случайно показала кольцо, похожее на помолвочное.

Элджей и Настя Ивлеева

Фолловеры уже давно ждут, когда 28-летняя Настя Ивлеева и 24-летний Элджей объявят о свадьбе. Звезды вместе уже почти целый год — в мире шоу-бизнеса этот срок уже можно считать приличным.



В последние недели Настя все чаще намекает подписчикам, что ее свадебное торжество с рэпером не за горами.

В конце марта поклонники заметили на правой руке телеведущей кольцо, похожее на помолвочное. В тот же день пользователи Сети заполонили микроблог Ивлеевой вопросами о том, действительно ли Элджей сделал ей предложение.

Настя предпочла хранить молчание, больше не дав ни намека о возможных изменениях в своей личной жизни.

Впрочем, уже 3 апреля звезда вновь показала фолловерам роскошное украшение на безымянном пальце правой руки.

1 2 3 4 Настя Ивлеева показала роскошное кольцо с бриллиантом

Подписчики время зря не теряли и вычислили, что это, скорее всего, платиновое кольцо бренда Cartier. Учитывая цены на продукцию марки, а также размер драгоценного камня, стоимость украшения может доходить до нескольких миллионов рублей! Сомневаемся, что Настя решила сделать себе такой подарок самостоятельно — обычно подобные кольца преподносят по особым случаям. Кроме того, Элджей уже дарил своей возлюбленной часы этого бренда.